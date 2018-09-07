Demirorön ve Baykan Trabzonspor’u ziyaret etti

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından Yıldırım Demirören başkanlığındaki TFF Yönetim Kurulu’na ve Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan’a Miehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yemek verildi.

Teknik Direktör Ünal Karaman’ın da katıldığı yemeğin ardından Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Demirören ve Baykan’a ziyaretin anısına plaket takdim etti. Heyet daha sonra A Milli Takım’ın Rusya ile oynayacağı müsabakayı izlemek üzere Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’na hareket etti.