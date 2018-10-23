Deniz Bartu için donör seferberliği

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde yaşayan lösemi hastası Deniz Bartu'nun yaşam mücadelesi devam ediyor. Yaklaşık 4 yıl önce, 29 yaşındayken yumuşak doku kanserinden yaşamını yitiren öğretmen Damla Akar Menteşe'nin oğlu Deniz Bartu için hala uygun donör bulunamadı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Servisi'nde tedavisi süren Deniz Bartu'ya bir destek de Umut ve Yaşam Derneği'nden geldi. Dernek yönetimi, Deniz Bartu için, kan bağışı kampanyası başlattı.

Cuma günü Yomra'da

Umut ve Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nimet Baki, yakın zamana kadar uygun donörün bulunmaması halinde Deniz Bartu'nun hayati fonksiyonlarının tehlikeye gireceğini belirtti. Bu doğrultuda kan bağışı kampanyası başlattıklarını ifade eden Dr. Baki, “ Tüm Trabzonluları 26 Ekim Cuma günü saat: 09:30- 17:30 saatleri arasında Yomra Sağlık Merkezi önünde donör olmak için kan bağışı yapmaya davet ediyoruz. Verilecek 3 tüp kan örneğiyle birinin canı, birinin umudu ve birinin kahramanı olabilirsiniz. Ne kadar çok donör o kadar can, o kadar umut niteliği yaşıyor. Kampanyamızı Yomra Kaymakamlığı'nın desteğiyle gerçekleştiriyoruz” dedi.

Tedavi oranı yüksek

Türkiye'de her yıl 165 bin kişiye kanser teşhisi konulduğuna dikkat çeken Baki, “Bunun 4 bin 500'ü lösemi hastası ve maalesef yaklaşık 2 bin 500'ü de çocuk. Türkiye'de de dünyada da en fazla görülen kanser türü. Neyse ki tedavi oranı arttığı gibi aynı ölçüde ölüm oranları da azalıyor. Halk arasında kan kanseri olarak da bilinen löseminin, ülkemizde tedavi oranı yüzde 70'in üzerine çıktı” şeklinde açıklamalarda bulundu.