Deniz kıyısından bir saatte 13 büyük poşet çöp topladılar

Köy okullarına gidip duvarları boyayan, sevgi evlerindeki kimsesiz çocuklarla eğlenceli vakitler geçiren, huzurevlerindeki büyükleri hiç unutmayan ve bunun gibi onlarca özel işlere imza atan gençlerin son adresi Trabzon'da Ganita sahiliydi.

Trabzon'da her gün binlerce kişinin uğradığı Ganita'da bir grup gönüllü üniversite öğrencisi, çöp poşetlerini alarak çalışmaya başladı. Bir saat boyuncu bölgeyi didik didik eden gençler, 13 büyük boy poşet dolusu çöp topladı. Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “Temiz bir gelecek, doğaya ve çevreye duyarlı bir gençlikle mümkündür. Bir kesimin çevreyi kirletirken duyduğu rahatlık bizi üzse de, duyarlı gençlerimizin sayısının bunlardan kat kat fazla olması umudumuzu artırmaktadır” diye konuştu.

Daha temiz bir çevrede yaşamanın herkesin sorumluluğunda olduğu bilinciyle, gönüllü gençlerle birlikte sahilde temizlik yaptıklarını kaydeden Pelitli Gençlik Merkezi Müdürü Ali Şükrü Beldüz, bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyledi.