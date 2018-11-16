Denizde çalışıp Akarsu Slalom Şampiyonası'nda madalya kazandılar

Geçtiğimiz hafta sonu Rize'nin Ardeşen ilçesinde düzenlenen Türkiye Kano Akarsu Slalom Şampiyonası'nda madalya kazanan Trabzonlu sporcuların akarsu yerine denizde dalgalar içinde şampiyonaya hazırlanarak başarı kazandıkları ortaya çıktı.

Rize'nin Ardeşen ilçesindeki Vali Recep Yazıcıoğlu Kano ve Rafting Parkuru'nda yapılan yarışmada Beşikdüzü Yelken Kulübü sporcularından Gülse Öztürk C1 Kano'da Türkiye şampiyonu, Büşra Güdü de K1 Kano'da Türkiye ikincisi olmuştu. Akarsu şampiyonasına denizde dalgalar içinde hazırlandıklarını belirten Kulüp Başkanı Gürhan Zengin, İl Müdürü Birdal Öztürk'ü ziyaret etti.

Trabzon Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, bu branşta ilki başararak Trabzon spor tarihine geçen sporcuları tebrik etti. Öztürk, akarsu yarışmasına denizde hazırlanan sporculara “Konu ile bilgili kişileri tespit edip parkur olabilecek akarsu belirleyeceğiz. Çaykara dahil birçok ilçede bu tür akarsular var. Bu branşın gelişmesi konusunda her şeyi yapacağız” diye konuştu.

Hedeflerinin gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak ve hareketsiz yaşama son vermek için spor yapmaya teşvik etmek olduğunu ifade eden Başkan Zengin, kulüp olarak yelken, kano, masa tenisi, oryantiring, dağcılık, voleybol ve sualtı branşlarında faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydetti. Zengin “Özellikle kanoda parkur sıkıntısı yaşıyoruz. Destek çıksa başarılar daha da artar” dedi.