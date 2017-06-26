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26 Haziran 2017 10:11

Denizde kaybolan Ramazan için arama çalışmaları sürüyor

Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde dün arkadaşları ile birlikte girdiği denizde kaybolan Ramazan Erdoğan için arama çalışmaları devam ediyor.

Denizde kaybolan Ramazan için arama çalışmaları sürüyor

26 Haziran 2017 10:11


Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte Yalıköy mevkiinde denize giren 23 yaşındaki Ramazan Erdoğan, bir süre sonra dalgalara kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar, AFAD ekipleri ve vatandaşlar arama çalışmalarını dün gece geç saatlere kadar sürdürdü. Olay yerine gelerek arama çalışmaları hakkında bilgi alan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, suda kaybolan gencin anne ve babasına destek oldu. Genci arama çalışmaları sürüyor.




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