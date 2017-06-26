Denizde kaybolan Ramazan için arama çalışmaları sürüyor

Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte Yalıköy mevkiinde denize giren 23 yaşındaki Ramazan Erdoğan, bir süre sonra dalgalara kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı dalgıçlar, AFAD ekipleri ve vatandaşlar arama çalışmalarını dün gece geç saatlere kadar sürdürdü. Olay yerine gelerek arama çalışmaları hakkında bilgi alan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, suda kaybolan gencin anne ve babasına destek oldu. Genci arama çalışmaları sürüyor.