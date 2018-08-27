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27 Ağustos 2018 19:52

Denizde yüzerken bulunan danayı Haluk Levent satın aldı

Kurban Bayramı’nın 1.

Denizde yüzerken bulunan danayı Haluk Levent satın aldı

27 Ağustos 2018 19:52

günü Rize’de kaçarak denize giren ve bayramın son günü Trabzon’un Sürmene ilçesinde yüzerken ortaya çıkan danayı ünlü sanatçı Haluk Levent satın aldı.


Rize’nin İyidere ilçesinde günü kesilmek üzereyken ipini kopartarak kaçmaya başlayan dana sahiplerinin peşinden koşmasına rağmen izini kaybettirdi. Bayramın son günü Trabzon’un Sürmene ilçesindeki Çamburnu mevkiinde denizde yüzerken görülen dana Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sahile çekildi. Danayı satın almak istediğini Twitter hesabından yaptığı paylaşımda duyuran ünlü sanatçı Haluk Levent, adını ‘Ferdinand’ koyduğu danayı satın aldığını açıkladı. Paylaşımda, Rize’den denize atlayarak 3 gün yüzerek Trabzon’dan çıkan Dana’yı satın aldıklarını belirten Levent, “Yarın İzmir Kemalpaşa Çiftlik Hayvanlarının barınağına gönderme kararı aldık. Dana’nın parasını ödeyen değerli dostlarım Arif Y. ve Ali Kemal S.ye teşekkür ediyoruz. Yazma dediler ama en azından soyadlarını yazmadım. Adını ‘Ferdinand’ koyduk. Bir çizgi filmde dananın adı idi. O da kaçıyordu böyle” ifadelerine yer verdi.




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