Denizden Trabzon Botanik’e yürüyüş yolu ile ulaşılacak

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yapımı tamamlanacak projeler ile denizden Trabzon Botanik’e yürüyüş yolu ile ulaşmanın mümkün olacağını belirterek, “Bu bir rüya şehir projesidir. Trabzon Botanik bu özelliği ile dünyada adından söz ettirecektir” dedi.

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin tamamlanma aşamasına getirdiği Trabzon Botanik’in halka tanıtılması ve Trabzonluların görüşlerinin toplanarak son çalışmaların şekillendirilmesi için düzenlediği Trabzon Botanik Tanıtım Günleri devam ediyor. Daha önce Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri ve AK Parti Trabzon İl Teşkilatı mensuplarını ağırlayarak Trabzon Botanik hakkında ayrıntılı şekilde bilgilendiren Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, bu kez basın mensuplarına Trabzon Botanik’i anlattı. Basın mensuplarıyla birlikte alanı gezen ve gerçekleştirilen her çalışma hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulunan Başkan Gümrükçüoğlu, Trabzon Botanik’in 14 Temmuz’dan itibaren ziyarete kapatılacağını ifade ederek, “Bu dev eseri Ağustos ayı sonunda, Eylül ayında resmen hizmete almayı planlıyoruz. 9 Temmuz’dan itibaren halkımızın buraya gösterdiği ilgi ne kadar doğru bir yatırıma imza attığımızı ortaya koyuyor. Trabzon Botanik hizmete alındığında Trabzon’umuza ve Trabzon turizmine çok şeyler kazandıracak, şehrimizin marka değerine çok önemli katkılarda bulunacaktır” dedi.

"Halkımız sahilden Botanik’e yürüyerek ulaşabilecek"

Trabzon Botanik’te çok farklı ağaç ve bitki türlerinin dikildiğini belirten Gümrükçüoğlu, “Bugün Batum’un simgesi haline gelen Batum Botanik’in 150 yıllık geçmişi vardır. Trabzon Botanik’te 11 binin üzerinde ağaç ve bitki dikimi gerçekleştirdik. İlerleyen yıllarda bu dev eser çok daha farklı bir yapıya bürünecek, tam olarak ağaç ve bitki deryası haline gelecektir. Zağnos Vadisi kentsel dönüşümün üç etabını tamamladık. Pazarkapı alanında da kentsel dönüşüm çalışmalarının sürüyor. Trabzon’umuzun sahilinden, Pazarkapı’dan buraya yürüyüş yolu ile ulaşmak mümkün olacaktır. Trabzon Botanik’in güney kısmında bulunan vadide yürüyüş yollarını da düzenliyoruz. Denizden yola çıkan birisi buraya yürüyerek gelebilecektir. O alanları da kimse imara açamayacaktır. Bu bir rüya şehir projesidir. Trabzon Botanik bu özelliği ile dünyada adından söz ettirecektir” şeklinde konuştu.

"Botanik’te horon rüzgarı esecek"

Trabzon Botanik’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trabzon’a büyük bir hediyesi olduğunu dile getiren Başkan Gümrükçüoğlu, “Biz burayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan başbakanlığı döneminde istedik. Cumhurbaşkanımız bize ‘orayı imara açacaksanız, yapılaşma yapacaksanız katiyetle size vermem’ dedi. Bizde ‘bizim zaten amacımız orada botanik yapmak’ dedik. Botanik yapılması şartıyla eski askeri atış olan bu arazi Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile belediyemize tahsis edildi. Bu işin, Trabzon’umuzun kazandığı bu dev eserin mimarı Cumhurbaşkanımızdır. Burada haftanın belli günleri horonumuz sergilenecek. Kompozit ile döşeyeceğimiz alanda isteyen horonda oynayabilecek. Türk Sanat Müziğini gelip burada icra etmek isteyenlerde bunu yapabilecek. Aynı şekilde kolbastı kültürümüz burada olacak. El sanatlarımız, fındığın 21 çeşidi burada sergilenecektir. Buradan dünyaya mesaj vereceğiz bu şehir insan sevgisi ve uygarlığın, barışın ve kardeşliğin, kültürün, sanatın şehridir” diye konuştu.

"Trabzon beton mezarlığı olmasın"

Başkan Gümrükçüoğlu, değerlendirmelerinde betonlaşma tehlikesine de dikkat çekerken yetkilileri uyardı. Gümrükçüoğlu, “Trabzon Botanik yapılırken varlık icra eden hiçbir ağaç kesilmemiştir. Bu alanın bir bölgesinde de yerel ağaç türü olan yabani akasyaların var olduğu alan bırakılmıştır. Trabzon dünyanın en güzel şehirlerinden birisi ama ortalığı beton mezarlığa çevrilmesine izin vermezsek bunu koruruz. İnşaat ruhsatı imzalayan her kimse ise eğer müsaade etmezse bir şehirde hiçbir imara aykırı yapı yapılamaz. İşin gerçeği burada yatırıyor. Şehirler evlatlarımız yadigar bırakacağımız en büyük kıymetler. Trabzon, beton mezarlıklarla donatılmazsa dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. Bazı yönleriyle İstanbul’u bile geçiyor” ifadelerini kullandı.