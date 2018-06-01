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01 Haziran 2018 11:28

Dereye uçan araçtaki kayıp sürücü dün geceden bu yana aranıyor

Trabzon’da dün gece Sümela Manastırı yolunda dereye uçan otomobilin sürücüsü akıntıya kapılarak kayboldu.

Dereye uçan araçtaki kayıp sürücü dün geceden bu yana aranıyor

01 Haziran 2018 11:28

Kayıp sürücüyü arama çalışmaları dün geceden bu yana sürüyor.


Alınan bilgiye göre, Maçka ilçesi Sümela Manastırı yolunda Yücel Öztürk (53) yönetimindeki 61 VL 595 plakalı otomobil dün gece Maçka Deresi’ne uçtu. Kazada, sürücü akıntıya kapılarak derede kaybolurken, kayıp şahsı arama çalışmaları gece boyunca sonuç vermezken, sabahın erken saatlerinden itibaren Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Timi ile jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Dere boyunca kayıp sürücüyü arama çalışmaları ve kazayla ilgili inceleme sürüyor.




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