Ders zili çaldı, ilk ders: sağlıklı beslenmeyi öğrenmek

Medicalpark Karadeniz Hastanesi diyetisyenlerinden Merve Hatipoğlu, çocukların beslenme çantası hakkında velilere bazı önerilerde bulundu.

“Aileler çocuklarının okul başarısı için tatlı bir telaş ve heyecan içinde” diyen Hatipoğlu “Ancak bununla birlikte okul çağı çocuklarımızın okul başarısı dışında büyüme ve gelişme dönemlerinin önemli bir evresinde oldukları da unutulmamalıdır. Bu nedenle okul çağı döneminde sağlıklı beslenme oldukça önemlidir. Çünkü bu dönemdeki iyi beslenme çocuklar için bedensel ve zihinsel gelişim sağlarken ileriki yaşlarda da sürdürebilecekleri sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazandırır. Okul çağı döneminde yetersiz beslenme, özellikle kahvaltının atlanması; odaklanma ve öğrenme güçlüğüne, algıda azalmaya, dikkat süresinin kısalmasına ve sık sık hastalanmaya bağlı olarak devamsızlık süresinin uzamasına sebep olur. Bu noktada ailelerin çocuklarını beslenme üzerine doğru tercihler yapmaya yönlendirmeleri, teşvik etmeleri oldukça önemli” dedi.

Hatipoğlu, her güne kahvaltıyla başlamanın yapılacak en doğru tercihlerden olduğunu ifade ederek “Yine çocuğunuzun abur cubur alışkanlığının kırılmasına sağlıklı ara öğünlerle destek olabiliriz. Ayrıca çocuğunuzun fiziksel ve zihinsel yorgunluğunun önüne geçmek için her gün 1-1.5 litre su içme alışkanlığına sahip olması gerekir. En önemli ve atlanmaması gereken öğün olan kahvaltıda doğru tercihler yapılmalı. Poğaça, börek vb. tarzında bir kahvaltı değil, 1 haşlanmış yumurta + 1 dilim peynir + 1-2 dilim tam buğday ekmeği veya 1 bardak süt + 1-2 tam ceviz + 4 adet kuru kayısı veya 1/3 simit + 3-4 adet cherry domates + 1 dilim süzme peynir veya 2 dilim tam buğday ekmeği + 1.5 dilim kaşar + domatesli bir tost kahvaltıda tercih edilebilir” diye konuştu.

Dengeli beslenme ve kan şekeri düzeni için gerekli ara öğün uyarısında da bulunan Hatipoğlu “Ara öğünde doğru tercih ise çikolata, cips, hazır kek vb. değil fırında tarçınlı elma/muz cipsleri veya 1 küçük muz + 1 bardak tarçınlı / kakaolu süt veya 1 su bardağı yoğurt + 2 yemek kaşığı yulaf + 3-4 adet çilek/kayısı + 1 tatlı kaşığı bal veya 1 dilim tam buğday ekmeği + 1 tatlı kaşığı tahin-pekmez karışımı veya 1 bardak ayran + 1 avuç leblebi + 4-5 adet badem olabilir. Sağlıklı beslenmenin yanında yine özellikle gelişme çağında olan çocukların fiziksel aktif olmaları; enerji harcanmasını artırıp obezitenin önüne geçmesinin yanı sıra salgılanan hormonlarla beraber zihinsel, duygusal gelişimlerine katkı sağladığından ve ayrıca fiziksel kapasitelerini de geliştirdiğinden oldukça önemlidir. Bunun için çocuk sevdiği bir spor dalına yönlendirilebilir, daha aktif zaman geçirmesi sağlanabilir. Unutmayın nasıl bir hayat yaşayacağımızı yaptığımız tercihler belirler. Çocuklarımızın yapacağı sağlıklı tercihler onların sadece bugünleri için değil, sağlıklı bir yetişkinlik için de gereken temeli atmaları demektir” ifadelerini kullandı.