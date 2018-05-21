kuruluş yıldönümü Trabzon Havalimanı’nda kutlandı. Etkinlikte Trabzon’da 13 Ocak’ta pistten çıkan yolcu uçağının 20 saat süren kurtarma operasyonu hızlandırılmış montajla davetlilere izlettirildi.

’ci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Trabzon Havalimanı’nda tören düzenlendi. İç Hatlar Terminali’nde düzenlenen etkinliğe Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Havalimanından Sorumlu Mülki Amir, Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, DHMİ Trabzon Havalimanı Başmüdürü Ahmet Aydın ile havalimanı personeli katıldı.

DHMİ’nin 85 yıllık tarihinin anlatıldığı slayt gösterisi ile başlayan törende konuşan DHMİ Trabzon Havalimanı Başmüdürü Ahmet Aydın, 2017 yılında 4 milyon 158 bin 500 yolcuya ulaştıklarını dile getirerek, “Havalimanı aynı anda büyük gövdeli 18 uçak park kapasitesine sahip. Havalimanımızda 2007 yılında 14 bin 574 uçak, 1 milyon 482 bin 760 yolcuya hizmet veriliyordu. Uçak ve taşınan yolcu sayısı giderek arttı. Trabzon Havalimanı’nda 2017 yılı rakamlarına baktığımızda 29 bin 99 uçak, 4 milyon 158 bin 500 yolcuya ulaştık. En büyük yatırım insana yapılan yatırımdır anlayışıyla hareketle personelimizin yurt içi ve yurt dışından gelebilecek eğitim taleplerine cevap verebilecek nitelikte havacılık akademisi de hayata geçirilmiş bulunmaktadır” dedi.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz ise, yaptığı konuşmada, 13 Ocak günü Ankara-Trabzon seferini yaparken Trabzon Havalimanı’na iniş yaptıktan sonra pistten çıkan Pegasus Havayolları’na ait uçağın kurtarılmasında bir destan yazıldığını belirterek, “Bizim havalimanımız 3 milyon kapasite olmasına rağmen geçen seneyi 4 milyon ile kapattık. İlave terminaller yapılması veya yeni pist düşünülmesi gerekiyor ama bütün bunlara rağmen hiç aksama olmadı. Personelimizin büyük gayreti ve özverisiyle bu başarıya imza atıldı. Havalimanımız Mülki Amiri Numan Bey, Başmüdür Ahmet bey personelimiz, kurtarma ekibimiz o gün orada destan yazdılar” ifadelerini kullandı.

Pistten çıkan uçağın kurtarılma anında çekilen görüntüler hızlandırıldı

Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait PC 8622 sefer sayılı 162 yolcu ve 6 mürettebatın olduğu Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak 2018 Cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı’na iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak pistin kuzey yönünde deniz tarafına yönelerek iniş takımları balçığa saplanması sonucu denize 25 metre kala durabilmişti. Yolcu uçağının bulunduğu yerden kaldırılması amacıyla Trabzon Havalimanı 18 Ocak günü sabah saat 04.00’ten itibaren 24 saatliğine uçuşa kapatılmıştı. Havalimanının uçuşlara kapatılmasının ardından uçağı bulunduğu yerden çıkartılma çalışmaları kapsamında ilk olarak 500 ve 350 tonluk vinçlerin uçağın hemen yanına kurulumu yapılarak çalışmalara başlanmış, uçağın pist üzerine indirilmesi çalışmasına yaklaşık 100 kişilik bir ekip katılırken, operasyonda uçağın bir zarar görmemesi ve tek parça halinde bulunduğu yerden çıkartılması için büyük gayret gösterilmişti. Çok yavaş hareket ettirilerek Trabzon Havalimanı’nda güvenli bir yere çekilen uçağın kurtarma çalışmaları 20 saat sürmüştü. Kurtarılma çalışmaları esnasında farklı noktalardan çekilen görüntülerin hızlandırılmış hali ’ci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında Trabzon Havalimanı’nda düzenlenen törende katılımcılara izlettirildi.