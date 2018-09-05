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05 Eylül 2018 11:09

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı

Trabzon’da bu sabah direksiyon başında fenalaşan sürücü kazaya neden oldu.

Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü kaza yaptı

05 Eylül 2018 11:09


Edinilen bilgiye göre, 61 VZ 705 plakalı kamyonetiyle Akçaabat istikametine seyir halinde olan Ahmet Ayaz, aniden fenalaşıp aracının kontrolünü kaybederek önce yanında seyreden bir araca daha sonra da Pazarkapı Mahallesindeki Reşadiye Caddesindeki Viyadüğün girişindeki bariyere çarptı. Yaklaşık 100 metre kadar giden araç yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabilirken olay yerine ulaşan sağlık ekipleri sürücü Ayaz’a araç içerisinde yaklaşık 15 dakika kalp masajı yaptı. Daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırılan Ahmet Ayaz Ayaz’ın kalp krizi geçirdiği öğrenilirken, tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazada kamyonette bulunan 2 kişi de hafif şekilde yaralanarak Fatih Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.




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