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Doğalgaz kullanımı hava kirliliğini önlüyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, doğalgazın yaygınlaştığı Trabzon'da, hava kirliliği sorunlarının azaldığını ifade ederek, kapısının önüne doğalgaz getirdikleri herkesin doğalgaz kullanması talebini yineledi.


Trabzon'da doğalgaz çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Gümrükçüoğlu, birçok ilçede çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti. Ortahisar ilçesinde doğalgaz çalışmalarına 2009 mahalli seçimlerinin ardından başlandığını hatırlatan Gümrükçüoğlu, bu ilçede 101 bin konut ve işyerine doğalgaz ulaştırdıklarını vurgulayarak, il genelinde doğalgaz ulaştırdıkları konut ve işyeri sayısının 127 bin olduğunu söyledi.


Başkan Gümrükçüoğlu, Trabzon'un 5 bin yıllık tarihi, arazisinin engebeli ve yollarının dar oluşu nedeniyle çalışmaların zamana yayıldığını kaydederek, “Bu çerçevede yapılan hizmetin mahallelere yaygınlaştırılması hemen hemen tamamlanmış bulunmaktadır. Ortahisar ilçesinde kalan kısım Trabzon'un en eski, en tarihi bölgesi olan Ortahisar bölgesi dediğimiz Meydan Parkı, Kalepark bölgesi, Uzunsokak, Kunduracılar Caddesi, Bakırcılar Çarşısı gibi eski merkezi bölgelerinin olduğu alanlardır. Buraları bilerek en sona bırakmış durumdayız. Toplam bir rakam verecek olursak Ortahisar ilçesinde daire ve işyeri olarak 101 bin ünitenin kapısına doğalgaz getirmiş durumdayız. Zaten hedeflediğimiz rakam 110 bin ünitedir. Yani hedefimizin yüzde 90'ını gerçekleştirmiş durumdayız. Burada aziz halkımızdan önemli talebimiz, evinin işyerinin önüne doğalgaz gelen hemşehrimizin abone olmasıdır. Bu esnada belki 5-10 bin TL arası bir maliyetle karşılaşabilmekteler ama bunu da bu hizmeti sunan firmalar taksitlendirmekte ve hemşehrilerimiz bu bedeli de kısa sürede tasarruf olarak geri kazanmaktalar. Şuanda 69 bin 500 abonemiz var. Görülmektedir ki Trabzon'umuzda doğalgaz kullanımı arttıkça önceki kış aylarında yaşanan hava kirliliği sorunları artık yaşanmamaktadır. Kapısının önüne doğalgaz getirilen herkes bu çağdaş sisteme geçiş yaptığında şehrimizde hava kirliliği sorunu tümüyle çözülmüş olacaktır. Abone olup şehrimizdeki doğalgaz çalışmalarına destek olan hemşehrilerime özellikle teşekkür ediyorum. Çocuklarımız için, geleceğimiz için, daha temiz Trabzon için evinin önüne doğalgaz gelen herkesin abone olmasını talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

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