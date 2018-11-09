Doğan Cüceloğlu'ndan “Yaşamak ve gelecek üstüne bir sohbet” söyleşisi

Etkinlik, Trabzon Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Kulübü'nün katkılarıyla Mahmut Goloğlu Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Psikolog-yazar Doğan Cüceloğlu ve sosyolog Polat Doğru'nun konuşmacı olarak katıldığı söyleşiye, çok sayıda akademisyen ve öğrencinin yanı sıra vatandaşlar da ilgi gösterdi.

Konuşmasında farkındalık konusuna dikkat çeken Doğan Cüceloğlu, “Sahip olduğunuz şeyler kadar değil, farkında olduğunuz kadar yaşarsınız Tek düze yaşayan bir toplumda yüzlerce yıl geçse de bir şey olmaz. Zorlanmadıkça değişmezler. Yaptığımız seçimlerle biz bir gelecek yaratmaya başlarız” dedi. Doğan Cüceloğlu hayatında yaşamış olduğu olayları anlatarak söyleşisini yaptı. İnsanın yaşamla ilişkisini kavramaya başladığında ve orada bir yaşam dansının dinamiği olduğunu anlamaya başlandığında farkındalıklar geliştireceğini kaydeden Cüceloğlu, “Yaşam ‘şimdi burada' yaşanır ve zincirleme olarak birbirine bağlıdır” diye konuştu.

Çocukların gelişiminde yetiştirildikleri ortamın önemine de dikkat çeken Cüceloğlu, “İlki çocuğun yetiştiği aile ortamı ikincisi ise eğitildiği sınıf ortamıdır” dedi. Anne ve babaların çocuklara kendi geleceklerini vermeye çalışmamaları gerektiğini ifade eden Cüceloğlu, sadece onların gönlünün muradını keşfetmesine fırsatlar vermeleri gerektiğini kaydetti.

Öğretmenlerin insani yönlerinin baskın olması gerektiğini belirten Cüceloğlu, “Eğer siz öğretmen olarak öğrenciyle karşı karşıya olduğunuzu bilmiyorsanız ve öğrenciyle göz göze geldiğinizin farkında olup ona ‘merhaba' diyemiyorsanız öğrenci bunun farkına varır. Ve iletişim kurmanız artık daha güçtür. Öğrencinin gönlüne dokunmadan kafasına giremezsiniz” ifadelerini kullandı.

Söyleşi ardından ünlü yazar kitaplarını imzaladı.