Doğu Karadeniz bölgesinde en çok taş hastalıkları görülüyor

Trabzon Özel İmperial Hastanesi Üroloji ve Fitoterapi Uzmanı Op. Dr. Ömer Fatih Çelik, Doğu Karadeniz bölgesinde genellikle idrar yollarındaki taş hastalıkları ve bunlara bağlı sorunlara sıklıkla rastladıklarını ifade ederek, erkeklerin 40-45 yaşlarında mutlaka prostat kontrolünü yaptırmaları gerektiğini söyledi. Çelik, prostat sağlığını pozitif etkileyen diyet proğramları ile bitkisel çaylar veya fitoteropatik yaklaşımlar sayesinde korunabileceğini belirterek uyarılarda bulundu.

Yaşlılığa bağlı hastalıkların zamanla arttığını ve bunlardan birisinin de prostat olduğunu belirten Çelik, “ Dünya nüfusu gittikçe yaşlanıyor ve buna bağlı hastalıklar da zamanla artıyor. Bunlardan biri de prostat hastalıkları. Doğu Karadeniz bölgesinde ürolojik hastalıklara sıkça rastlamaktayız. Doğu Karadeniz Bölgesini diğer bölgelerden ürolojik açıdan ayıran rahatsızlıkların başında daha çok taş hastalıkları geliyor. İdrar yollarında taş hastalıkları ve bunlara bağlı sorunlara sıklıkla rastlamaktayız” dedi.

Erkeklerin 40-45’li yaşlarda mutlaka kan testi yaptırmaları gerektiğine dikkat çeken Çelik, “Prostat hastalıklarını kabaca iyi huylu ve kötü huylu hastalılar diye iki kısıma ayırabiliriz. Kötü huylu hastalıklardan olan prostat kanseri, erken yakalandığı sürece sorun yoktur ve çözümü sağlanabilir. Bu konuda erkek hastaları PSA (prostat spesifik antijen) testi diye ifade ettiğimiz kan testini 40-45 yaşlarından sonra mutlaka yaptırıp takip açısından üroloji doktorlarından bilgi almaları gerekmektedir. İyi huylu prostat büyümesinde hayatı tehdit eden durumlar ise çözümlenemeyen enfeksiyonlar, durdurulamayan kanamalar ve prostata bağlı böbrek fonksiyonlarının bozulmasıdır. Özellikle böbreklerin çalışmasının bozulması çok sinsi ve şikâyet göstermeyen sorunlar oldukları için hastaların şikâyetim yok diyerek doktor kontrollerini aksatmaması önemlidir” diye konuştu.

“40 yaşından sonra büyümeye başlar”

Çelik, 40 yaşından sonra mesane çıkışındaki idrar yolunu saran bezin büyümeye başladığını kaydederek, “Prostat, erkeklerde mesane çıkışında idrar yolunu saran bir bezdir. Bu organ yaklaşık 40 yaşından sonra hormonal değişikliklere tepkisel davranarak büyümeye başlar. Bunun yanında beslenme, sigara, geçirilen enfeksiyonlar gibi pek çok faktör prostat hastalıklarının oluşmasına katkı sağlarlar. En önemli şart, sağlıklı yaşam için gerekli kuralları yerine getirmek. Yani beslenmeden başlayıp aktif yaşam oluşturmaya kadar sağlıklı yaşam şartlarına dikkat edilmelidir. Cinsel yolla bulaşan hastalıkların oluşmasına müsaade edilmemelidir. Ayrıca prostat sağlığını pozitif etkileyen diyet proğramları ile bitkisel çaylar veya fitoteropatik yaklaşımlar sayesinde prostat sağlığı korunmalıdır” dedi.

Fazla su içmenin prostat hastalığı oluşumunu engellemediğini belirten Çelik, “Fazla su içmek prostat hastalığı oluşumunu engellemez. Ancak prostat hastalıklarından kaynaklanan enfeksiyon, taş oluşumu, böbrek fonksiyonlarının bozulması gibi rahatsızlıkları engeller. Bunun için hastalara günde İki buçuk litre idrar çıkartacak kadar su içmelerini öneriyoruz. Yani yaz aylarında daha fazla kış aylarında daha az gibi” diye konuştu.

İdrarını tutma mesane fonksiyonlarını bozabilir

İdrar tutmanın sakıncalı oyduğunu dile getiren Çelik, “İdrarını aşırı tutma, zamanla mesane fonksiyonlarında bozulma sağlayabilir. Özellikle sabah abdesti ile yatsı namazını kılma alışkanlığı olanlarda sıklıkla rastladığımız bir durumdur. Bu hastalar bir zaman sonra mesanelerini tam boşaltamadıklarını ifade ederler. Çünkü mesane yeterince kuvvette kasılıp idrarı tam boşaltamaz. Prostat hastalarında gece idrara çıkma şikayeti olabilir. Fakat bu sadece prostat hastalıklarına özgü değildir. Mesane hastalıklarından tutunda kullanılan ilaçlara kadar pek çok faktör buna neden olabilir. Üroloji uzmanı bunları rahatça ayırt edebilir ve gerekli tedaviyi verebilir” dedi.

Soğuğun prostat şikayetini artırdığını belirten Çelik, “Soğuk, prostat şikayetlerini artırabilir. Sık idrar, idrarı yeterince tutamama, bazen prostat da ve kasıklarda ağrı yapabilir. Fakat prostatı büyütmez. Sıcağın ise prostat şikâyetlerini azaltmada pozitif katkı sağladığı bilinmektedir. Prostat sağlığı ile ilgili olarak özellikle mandıra ürünleri; et,süt, peynir tüketiminin fazla olduğu kişilerde prostatın hem iyi huylu hem de kötü huylu hastalıklarının fazla görüldüğünü biliyoruz. Ayrıca aşırı yağlı ve hayvansal yağların fazla kullanımı da bu duruma katkı sağlamaktadır”diye konuştu.