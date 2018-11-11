Doğu Karadeniz Bölgesi'ni 10 ayda 3 milyon 770 bin turist ziyaret etti

Doğu Karadeniz Bölgesi'ne bu yılın ilk 10 ayında toplam 3 milyon 870 bin turist geldiği belirtildi. Turistler en fazla Trabzon'u ziyaret ederken, Trabzon'u bu yılın ziyaret eden turist sayısı geçen yıla oranla azaldı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki Giresun, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin illerine Ocak-Ekim ayları arasında toplam 3 milyon 870 bin turist ziyaret etti. Turistler bölge illerinden en çok Trabzon'u ziyaret ederken, 1 milyon 500 bin turist kenti gezdi. Artvin ise turistlerin en az ilgi gösterdiği il oldu. Artvin'e 200 bin yerli ve yabancı turist ziyaret ederken, Rize'yi 931 bin, Gümüşhane'yi 607 bin ve Giresun'u ise 631 bin turist ziyaret etti.

Trabzon'u ziyaret eden yabancı turist sayısı arttı, yerli turist sayısı ise düştü

Trabzon'u bu yıl ziyaret eden yabancı turist sayısında geçen yıla oranla artış gözlendi. Trabzon'u geçen yıl yerli ve yabancı olmak üzere 2 milyon 202 turist ziyaret ederken, bu yılın 10 aylık döneminde bu sayı 1 milyon 500 bin olarak gerçekleşti. Trabzon'a özellikle kafile halinde gelen yerli turistler konaklama ücretlerini pahalı buldukları için çevre illeri tercih ettikleri belirtilirken, bu durum bu yıl sayının geçen yıla oranla azalmasında önemli etken olduğu kaydedildi. Trabzon'a en fazla ziyaret Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında gerçekleşti.

Trabzon'u 2017 yılında ziyaret eden yabancı turist sayısı 465 bin 600 olarak gerçekleşirken, bu yılın Eylül ayı itibariyle bu sayı 524 bin olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl yerli ve yabancı turist olmak üzere 570 bin 350 rakamıyla Ağustos ayında yaşarken bu yıl aynı dönemde bu sayı 362 bin 900 olarak kayıtlara geçti. Yine 2017 yılında en az turist ziyareti 39 bin 550 rakamıyla Şubat ayında yaşanırken, bu yılın aynı döneminde bu sayı 31 bin 390 olarak kayıtlarda yerini aldı.

Trabzon'a ziyaret en fazla Temmuz aylarında gözlenirken, geçen yılın Temmuz ayında şehri 80 bin 300 yabancı turist ziyaret etti. Bu yılın aynı döneminde bu sayı 149 bin 100 olarak gerçekleşirken, yine geçen yılın Eylül ayında Trabzon'u 59 bin 200 yabancı turist ziyaret ederken, bu yılın aynı döneminde ise bu sayı 83 bin 200 olarak gerçekleşti. Yabancı turistlerin neredeyse tamamını ise Körfez ülkelerinden gelen Arap turistler oluşturdu. Arap turistleri İranlı turistler izledi.

Trabzon'da en çok ilgiyi Uzungöl görürken, Uzungöl'ü Atatürk Köşkü ve Ayasofya Camisi izlerken, Sümela Manastırı'nda 3 yıldır süren restorasyon çalışması nedeniyle turistler manastırın hemen alt kısmında yer alan Ayavarvara Kililesi'ni ziyaret etti.

Giresun'da en büyük ilgi Mavi Göl'e

Giresun'a bu yıl 631 bin yerli ve yabancı turist ziyaret ederken, ilde en büyük ilgiyi Dereli ilçesindeki Mavi Göl gördü. Sadece Mavi Gölün de içinde bulunduğu Kuzalan Tabiat Parkı'na geçen 10 ayda 400 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Kulakkaya Yaylası mevkiinden doğan ve Aksu deresine dökülen Göksu deresinin, Doğu Karadeniz bölgesinin tek sodalı deresi olan Göksu deresinin Aksu deresi ile birleştiği yerde irili ufaklı 5 adet göl bulunuyor. Bu göller ve Göksu deresi Haziran ayı sonunda mavi rengini alarak Kasım ayı sonuna kadar bu renk değişikliği devam ediyor. Renginden dolayı “Mavi Göl” olarak adlandırılan bölge 2017 yılında Kuzalan Tabiat Parkı'na dahil edilirken, Mavi Göl'ü ziyaret eden turist sayısı her geçen yıl artıyor. Kuzalan Tabiat Parkı içerisinde ayrıca Kuzalan Şelalesi de yer alıyor.

Mavi Göl'ün dışında Giresun'da ikinci büyük ilgiyi Giresun Adası gördü. Giresun Adası'na günlük gemi turları ile giden yerli ve yabancı turistler Karadeniz'in tek yaşanılabilir adası olan adayı ve efsanelerini yakından tanıma ve dinleme imkanı buldu.

Rize'de yaylalara yoğun ilgi

Rize'ye ziyaret eden turist sayısı son yıllarda büyük artış gösterirken, geçen Ocak-Ekim ayları arasındaki 10 aylık dönemde il genelindeki turizm merkezlerine 816 bin 196 yerli ve 114 bin 770 de yabancı olmak üzere toplam 930 bin 966 turist ziyaret etti. Turistler en çok Ayder, Gito, Pokut, Sal, Badara, Elevit gibi yaylalar ile Fırtına Vadisi, Palovit ve Ağaran Şelalesi ile İkizdere ilçesindeki termal turistik tesisleri ziyaret etti. Özellikle yöredeki el değmemiş yaylaların fotoğraflarının sosyal medyada son yıllarda yoğun olarak paylaşılmasının ardından özellikle İstanbul gibi büyük illerden turlarla bölgeye turistlerin geldiği kaydedildi.

Gümüşhane'de Karaca Mağarası ve Torul Seyir Terası'na ziyaretçi akını

Bölgede Gümüşhane de son yıllarda turizm alanında ilginin arttığı iller arasında yer alıyor. Özellikle yıllardır turist turlarının ilgi odağı olan Karaca Mağarası'nın yanına Torul ilçesinde yapılan seyir terası bölgenin cazibe merkezlerinden biri haline geldi. Ayrıca Şiran ilçesindeki Tomara Şelalesi de turist çeken önemli turizm merkezlerinden biri haline geldi. İl genelindeki Milli Parklar'a 232 bin 481, Karaca Mağarası'na 106 bin Torul Kalesi Cam Seyir Terası'na 182 bin 169, şehir merkezi ve Süleymaniye mahallesini 86 bin 504 olmak üzere şehri toplam 607 bin 154 turist ziyaret etti. Gümüşhane'yi ziyaret eden turistlerin de büyük çoğunluğunu yerli turistler oluşturdu.

Artvin en az ilgiyi gören il oldu

Artvin bölgede turizm alanında en bakir yerlerden biri olurken, geçen yıla göre bu şehre de gelen turist sayısında ciddi artış oldu. İl genelindeki turizm merkezlerine geçen yılın tamamında yerli ve yabancı olmak üzere toplam 163 bin turist gelirken, bu yılın ilk 10 ayında bu rakam geçilerek 200 bine dayandı. Ocak-Ekim ayları arasında Borçka-Karagöl, Şavşat-Karagöl, Şavşat-Cehennem Kanyonu, Arhavi-Mençuna Şelalesi, il merkezindeki Türkiye'nin en büyük Atatürk Heykeli, Hatila Vadisi Cam Seyir Terası olmak üzere belli başlı turizm merkezlerine 199 bin 300 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Bölge turizmini değerlendiren Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Yöre Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, sezonun turizmciler açısından olumlu geçtiğini söyledi. Kantarcı "2018 sezonu genele bakacak olursak olumlu geçti. Ancak iç pazar anlamında daha iyi olabilirdi. Başkanlık Seçimi'nin turizm sezonunun tam başına rastlaması hem de ülkemizdeki ekonomik nedenlerden dolayı yerli turist sayımızda biraz düşüş oldu. Trabzon yereline bakıldığında konaklama sayıları bakımından yerli turist sayımız az. Bunun ana faktörü Ortadoğu'dan gelen Arap turistlerin daha fazla konaklamış olması, konaklama fiyatlarının yüksek olması dolayısıyla ilimize gelen yerli turistler ilimiz dışındaki yerlerde konakladı. Yabancı turist sayısına baktığımız zaman ise geçen senenin toplamında 450 bin gibi bir rakamı geçmişiz bu senenin sonunda 600 binleri geçeceğiz. Bu olumlu bir durum. Yıl geneline bakacak olursak sayılarımızı artırmışız. Gelir anlamında da biraz daha üzerine koymuşuz" dedi.