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19 Haziran 2017 12:11

Doğu Karadeniz Gençlik Kampının 2. dönemi başladı

Trabzon’un Düzköy ilçesinde bulunan Doğu Karadeniz Gençlik Kampı yeniden şenlendi.

Doğu Karadeniz Gençlik Kampının 2. dönemi başladı

19 Haziran 2017 12:11


İlk dönem kampçılarının ayrılmasının ardından önceki gün Düzköy’e gelen 2. Dönem kampçıları kampa yerleşti. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri tarafından katılımcılara hediyeleri dağıtıldı, Gençlik Merkezleri liderlerinin hazırladığı şarkı ve tiyatro gösterilerin de yer aldığı gece etkinliği ile gençlere ‘hoş geldiniz’ denildi.


Hakkari’den İstanbul’a, Sivas’tan Muğla’ya kadar çeşitli illerden kampa gelen 148 gence, bir hafta boyunca okçuluk, tırmanma duvarı, matrak, mangala ve basketbol gibi aktiviteler ile keyifli anlar yaşatılacak. 21 kamp liderinin hazır bulunduğu kampta futbol, paintball, satranç ve masa tenisi alanlarında düzenlenecek olan turnuvalarda dereceye girenlere de ayrıca hediyeler verilecek. Kampçılara ayrıca Trabzon’un tarihi ve turistik mekanları gezdirilecek.


Trabzon Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürü Birdal Öztürk, Türkiye’nin 16 ayrı şehrindeki deniz ve doğa kampına başvuruların devam ettiğinin altını çizdi. Müdür Öztürk, genclikkampları@gsb.gov.tr adresi üzerinden veya en yakın gençlik merkezine giderek 10 Temmuz’a kadar başvurularda bulunanların eylül ayının sonuna kadar sürecek olan gençlik kamplarına ücretsiz katılabileceğinin altını çizdi.




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