Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği gıda ve yaş meyve sebze firmalarını Moskova'da tanıttı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Rusya'nın Moskova kentinde düzenlenen gıda sektörünün en önemli fuarları arasında yer alan “World Food Moscow Fuarına” katıldı. Fuarda açılan standda Doğu Karadeniz Bölgesi'nde faaliyet gösteren gıda ve yaş meyve sebze firmalarının tanıtımı yapıldı.

17-20 Eylül tarihleri arasında her yıl geleneksel olarak Moskova'da düzenlenen fuara her yıl yaklaşık 70 ülkeden bin 800'e yakın firma ve 100'e yakın ülkeden 30 bin ziyaretçi katılıyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin gıda ve yaş meyve sebze ürünlerinde en önemli ihraç pazarı olan ve ihracatta 1'nci sırada yer alan Rusya Federasyonu'na yönelik ihracatın daha da arttırılması ve bölgede faaliyet gösteren gıda imalatçısı firmaların Rusya pazarından daha fazla pay almalarının sağlanması amacıyla genel gıda fuarına katılan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği burada firmaların tanıtımını yaptı. Fuar süresince açılan standda 100'ün üzerinde talep alan birlik tarafında bu talepleri üyelere ileterek Rusya ile yapılacak ihracatın daha da arttırılması hedeflendi.

Birlik adına fuara katılan DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Bulut sektörle ilgili Rus yetkililerle de görüşmeler yaptı.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Rusya Federasyonu'nun yaş meyve sebze sektörünün en önde gelen pazarı olmasından dolayı bu pazardaki tanıtım çalışmalarına önem verdiklerini, ihracatın daha da artması konusunda ticarette yaşanan sorunların çözümü için yetkililerle de görüşme yaparak iki ülke iş adamları arasındaki ticari ilişkilerin daha üst noktalara ulaştırılması için engellerin kaldırılmasını talep ettiklerini ifade etti.

Başkan Kalyoncu, Doğu Karadeniz Bölgesinden Rusya Federasyonu'na gıda sektöründen en fazla yaş meyve sebze ürünlerinin ihraç edildiğini, ikinci sırada fındığın yer aldığını ve bunun yanında da son yıllarda dondurulmuş balık ihracatına da başlandığını ifade ederek, amaçlarının Rusya Federasyonu'nun belirlemiş olduğu standartlara göre üretim yapan bölgedeki tüm gıda ürünlerinin Rusya Federasyonu'na ihracatının yapılması olduğunu ve bu amaçla fuara katılarak bölge firmaları ve ürünlerinin tanıtımını yaptıklarını belirtti.

Yaş meyve sebze ürünleri yanında Türk çayının da daha çok Rusya Federasyonu piyasasına girmesi için çalışma yaptıklarını belirten Başkan Kalyoncu, “Rusya Federasyonu'ndan Karadeniz'de yetiştirilen Karadeniz somonuna çok önemli talep olmasına rağmen, Rusya makamlarının firma kısıtlaması yapması ve izin talep eden firmaların izinlerinin henüz çıkmaması nedeniyle balık ihracatı istenilen düzeyde başlayamadı. Bunun için de yetkililerle görüşmeler devam ediyor" dedi.

Ayrıca, yaş meyve sebze ürünleri kontrollerindeki işlemlerin çok ağır yürümesi ve ürünlerin günlerce kapılarda bekletilmesinin de ticareti olumsuz olarak etkilediğine değinen Kalyoncu, yetkililerden Türkiye-Rusya dostluk ve müttefik ilişkilerinin en üst düzeyde seyrettiği durumu dikkate alınarak, bu olumlu havanın ticari ilişkilerde yansıması gerektiğine vurgu yaptı.