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18 Mayıs 2018 11:06

Doğu Karadeniz’de 2018 yılının ilk 4 ayında trafik kazalarında 2 bin 60 kişi yaralandı

Doğu Karadeniz Bölgesinde 2018 yılının Nisan ayında polis bölgesinde gerçekleşen trafik kazalarında 3 kişi hayatını kaybederken, 580 kişi de yaralandı.

Doğu Karadeniz’de 2018 yılının ilk 4 ayında trafik kazalarında 2 bin 60 kişi yaralandı

18 Mayıs 2018 11:06


2018 yılının Nisan ayında Türkiye genelinde 275 ölümlü trafik kazası gerçekleşirken, Doğu Karadeniz Bölgesindeki Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinde 339 ölümlü ve yaramalı trafik kazası gerçekleşti. Bölgede Nisan ayında en çok ölümlü, yaramalı trafik kazasının gerçekleştiği il Giresun olurken, Artvin, Gümüşhane ve Trabzon’da ölümlü trafik kazası yaşanmadı.


Artvin’de Nisan ayında 23 ölümlü ve yaramalı trafik kazaları meydana gelirken, bu kazalarda 43 kişi yaralandı. Giresun’da 86 maddi hasarlı, 89 ölümlü-yaramalı trafik kazası gerçekleşirken, 2 kişi hayatını kaybetti, 150 kişi yaralandı.


Gümüşhane ölümlü ve yaramalı trafik kazalarının en az yaşandığı illerden biri olurken, buradaki kazalarda 40 kişi yaralandı. Rize’de meydana gelen 56 ölümlü ve yaralamalı trafik kazasında ise 1 kişi hayatını kaybederken, 108 kişi yaralandı. Trabzon’da da, meydana gelen 146 ölümlü ve yaralamalı trafik kazasında 239 kişi yaralandı. Bölgede 2018 yılının ilk 4 ayında toplamda bin 166 ölümlü ve yaramalı trafik kazası gerçekleşirken, bu kazalarda 2 bin 60 kişi yaralandı, 16 kişi hayatını kaybetti.




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