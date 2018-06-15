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15 Haziran 2018 09:57

Doğu Karadeniz’de 5 ayda trafik kazalarında 25 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 683 kişi yaralandı

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 2018 yılının ilk 5 ayında trafik kazalarında 25 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 683 kişi yaralandı.

Doğu Karadeniz’de 5 ayda trafik kazalarında 25 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 683 kişi yaralandı

15 Haziran 2018 09:57


2018 yılının Mayıs ayında Türkiye genelinde 268 ölümlü trafik kazası gerçekleşirken, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinde 395 ölümlü ve yaramalı trafik kazası gerçekleşti. Bölgede Mayıs ayında en çok trafik kazasının gerçekleştiği il Trabzon olurken, Rize’de ölümlü trafik kazası yaşanmadı. Artvin’de Mayıs ayında 39 ölümlü ve yaramalı trafik kazaları meydana gelirken, bu kazalarda 70 kişi yaralandı, 3 kişi hayatını kaybetti. Giresun’da 78 maddi hasarlı, 102 ölümlü-yaramalı trafik kazası gerçekleşirken, 2 kişi hayatını kaybetti, 152 kişi yaralandı.


Rize ölümlü ve yaramalı trafik kazalarının en az yaşandığı illerden biri olurken, buradaki kazalarda 98 kişi yaralandı. Gümüşhane’de meydana gelen 48 ölümlü ve yaralamalı trafik kazasında ise 2 kişi hayatını kaybederken, 76 kişi yaralandı. Trabzon’da da meydana gelen 150 ölümlü ve yaralamalı trafik kazasında 216 kişi yaralandı, 2 kişi hayatını kaybetti.


Bölgede 2018 yılının ilk 5 ayında toplamda bin 570 ölümlü ve yaramalı trafik kazası gerçekleşirken, bu kazalarda 2 bin 683 kişi yaralandı, 25 kişi hayatını kaybetti.




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