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19 Eylül 2017 15:08

Doğu Karadeniz’de Ağustos ayında meydana gelen trafik kazalarında 19 kişi hayatını kaybetti

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 2017 yılının Ağustos ayında gerçekleşen trafik kazalarında 19 kişi hayatını kaybederken, bin 60 kişi yaralandı.

Doğu Karadeniz’de Ağustos ayında meydana gelen trafik kazalarında 19 kişi hayatını kaybetti

19 Eylül 2017 15:08


2017 yılının Ağustos ayında Türkiye genelinde 310 ölümlü trafik kazası gerçekleşirken, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinde 528 ölümlü ve yaramalı trafik kazası gerçekleşti. Bölgede Ağustos ayında en çok ölümlü, yaramalı trafik kazasının gerçekleştiği il Rize olurken, Gümüşhane ise en az trafik kazasının yaşandığı il oldu. Artvin’de Ağustos ayında meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi hayatını kaybederken, 90 kişi yaralandı. Giresun’da 138 tane ölümlü-yaramalı trafik kazası gerçekleşirken, 3 kişi hayatını kaybetti, 301 kişi yaralandı. Gümüşhane ölümlü trafik kazalarının en az yaşandığı il olurken, buradaki kazalarda 1 kişi hayatını kaybetti, 124 kişi yaralandı. Rize’de 162 kişi yaralanırken, 6 kişi hayatını kaybetti. Trabzon’da ise, meydana gelen 203 ölümlü ve yaralamalı trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 383 kişi de yaralandı.




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