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07 Haziran 2018 14:48

Doğu Karadeniz’de deniz sezonu acı olayla açıldı

Trabzon’da lise öğrencisi, arkadaşları ile girdiği denizde kayboldu.

Doğu Karadeniz’de deniz sezonu acı olayla açıldı

07 Haziran 2018 14:48


Alınan bilgiye göre, Tonya ilçesinde Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Atakan Biberoğlu, yarın karne alacak olmanın da heyecanı ile arkadaşları ile birlikte sahil kesimindeki Vakfıkebir ilçesine gitti. Vakfıkebir plajında havanın da sıcak olmasını fırsat bilerek denize giren Biberoğlu, bir süre sonra suda kayboldu. Sudan çıktıklarında Atakan Biberoğlu’nun olmadığını fark eden arkadaşları, güvenlik güçlerine ve ailelerine haber verdiler. Kayıp lise öğrencisini bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Timi’nde görevli dalgıçlar denizde arama çalışması başlatırken, polis ve jandarma ekipleri de sahil şeridinde genci aradı. Olayı duyarak plaja gelen gencin yakınları sinir krizi geçirirken, çamurlu dere suları nedeniyle suyun bulanık olması çalışmaları güçleştiriyor.




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