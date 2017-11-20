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20 Kasım 2017 11:28

Doğu Karadeniz’de Ekim ayında meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi hayatını kaybetti

Doğu Karadeniz Bölgesi’nde 2017 yılının Ekim ayında gerçekleşen trafik kazalarında 8 kişi hayatını kaybederken, 685 kişi de yaralandı.

Doğu Karadeniz’de Ekim ayında meydana gelen trafik kazalarında 8 kişi hayatını kaybetti

20 Kasım 2017 11:28


2017 yılının Ekim ayında Türkiye genelinde 3 bin 21 ölümlü trafik kazası gerçekleşirken, Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinde 411 ölümlü ve yaramalı trafik kazası gerçekleşti. Bölgede Ekim ayında en çok ölümlü, yaramalı trafik kazasının gerçekleştiği il Giresun ve Artvin olurken, Rize’de ölümlü trafik kazası yaşanmadı. Artvin’de Ekim ayında meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi hayatını kaybederken, 43 kişi yaralandı. Giresun’da 94 tane ölümlü-yaramalı trafik kazası gerçekleşirken, 3 kişi hayatını kaybetti, 198 kişi yaralandı. Rize ölümlü trafik kazalarının hiç yaşanmadığı il olurken, buradaki kazalarda 128 kişi yaralandı. Gümüşhane’de 1 kişi hayatını kaybederken, 141 kişi yaralandı. Trabzon’da ise, meydana gelen 177 tane ölümlü ve yaralamalı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 251 kişi de yaralandı.




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