Doğu Karadeniz’de kar yağışı etkili oluyor

Doğu Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan en önemli geçitlerden Zigana Dağı geçidinde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Dünden beri bölgede etkili olan yağışın bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini artırmasıyla Gümüşhane-Trabzon karayolunda ulaşımda aksamalar meydana gelmeye başladı. Yağış ve soğuk hava nedeniyle buzlanmanın da meydana geldiği geçitte TIR’lar kayganlaşan yolda yan dönerken, bazı kış lastiği kullanmayan araçlar da yoldan çıktı. Yetkililer 15 ile 30 santimetre arası kar kalınlığının bulunduğu geçidi kullanacak sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmalarını, yanlarında mutlaka çekme halatı, takoz ve zincir bulundurmalarını istedi.

Trabzon’da kar köy yollarını ulaşıma kapattı

Trabzon’un yüksek kesimlerinde dün etkili olan kar yağışı bugün de etkisini sürdürürken, iç kesimlerdeki Şalpazarı, Çaykara, Tonya ve Hayrat ilçelerinin bazı mahallelerinde kar kalınlığı 50 cm’ye ulaşırken, kar yağışı nedeniyle yaklaşık 50 köy yolu ulaşıma kapandı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi günün aydınlanmasıyla birlikte kar mücadelesine tekrar başladı. Şalpazarı ilçesinin Sinlice, Gökçeköy ve Kuzuluk mahalleleri, Çaykara ilçesinin Çayıroba, Arpaözü ve Demirkapı mahalleleri ile Hayrat ilçesinin Sarmaşık ve Dağönü mahalleleri kar yağışının en yoğun olarak yaşandığı bölgeler oldu.

Uzungöl’de kar karpostalllık görüntüler oluştu

Türkiye’nin ve Doğu Karadeniz’in en önemli turizm merkezlerinden olan Uzungöl, kar yağışı ile birlikte dünden bu yana adeta beyaza büründü ve kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Uzungöl, kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplanırken, karla birlikte eşsiz bir manzara oluştu. Günü birlik ziyaretçiler fotoğraf çekerek Uzungöl’deki ziyaretlerinin keyfini çıkardı, yeni yapılan seyir terasına çıkarak Uzungöl’ü seyretti ve cep teelfonları ile bol bol görüntü ve fotoğraf çekti.

Artvin’de servis araçları yolda kaldı

Dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Artvin’de de hayatı olumsuz etkiliyor. Artvin Atabarı Kayak Merkezi’ni de içerisinde bulunduran Marsivan Dağı’na giden yolda sürücüler kar nedeniyle zor anlar yaşarken, karlı yolda ilerlemekte güçlük çeken personel servisleri yolda kaldı. Yolda kalan araçlar sürücülerin zincir takarak yoluna devam edebildi. İl genelinde çok sayıda köy yolu ulaşıma kapanırken, Cankurtaran Geçidi’nde ise sürücüler karlı ve buzlu yolda zor anlar yaşadı.