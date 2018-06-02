İftar yemeğinde konuşan TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Gürkök, 2015 yılı Eylül ayında restorasyon çalışmaları nedeniyle ziyarete kapatılan Sümela Manastırı’nın 6 Ağustos 2018 tarihinde ziyarete açılacağının kendilerine söylendiğini belirterek "Turizmciler olarak ümitle bekliyoruz’’ dedi.

Bir otelde düzenlenen iftar yemeğinde Ramazan ayı sonrası başlayacak olan turizm hareketliliği ile ilgili turizmciler bilgi alışverişinde bulunurken, Trabzon’da turizmin 13 Haziran’dan sonra başlayacağı vurgulandı.

Ramazan Bayramı sonrası startın verileceğini vurgulayan Gürkök, ‘’Şimdiye kadar hazırlıklarımızı yaptık. Fuarlara katılımlar yaptık. Önemli bir katılım elde ettik. Bire bir yaptığımız programlarda fuarlar dışında yapılanlara bakılınca Ekim ve Kasım ayından itibaren 2018 hazırlığına başladık. Şimdi bunların hasatını alacağız. Şuan rezervasyonlar iyi. Bu yıl bölgeye doğrudan uçuşların sayısının önemli bir miktarda arttığını görüyoruz. Bilhassa Körfez ülkelerinde Bahreyn, Kuveyt, Amman gibi ülkelerden doğrudan seferler şehrimize başlattılar. 13 Haziran’dan itibaren başlıyor’’ dedi.

2014 yılı turizm talebini yakalamayı umut ettiklerini belirten Gürkök, ’’Rezervasyonlara baktığımızda iyi bir sezon geçireceğimizi inanıyoruz. 2014 yılını yakalayacağız. 2018 yılında üstüne yüzde 10 katacağımıza düşünüyorum. Özel sektör olarak sıkıntımız yok. Yeterli yatak kapasitesine sahibiz. Devreye girecek yeni otellerimiz var. Ulaşımda bir sıkıntı yok. Havayolu ulaşımı da gayet iyi. Arkadaşlarımız iyi hazırlık yaptı. 13-14 Haziran itibaren herkes hazır arabaların kontağına vuracak’’ ifadelerini kullandı.

"Turizm bölgede 50 sektöre hayat veriyor"

Turizmin bölgede 50’ye yakın sektöre iş veren bir oluşum olduğunu anlatan Gürkök, ‘’Turizm nasıl bir sektör kırılgan bir sektör. Ülkemizde olumsuzluk olduğu zaman etkilenen sektör. İnşallah böyle bir olumsuzluk yaşamayız. Karadeniz’in turizmini savunan bir kişiyiz. Ne derece önemli olduğunu biliyoruz. Ama turizm sadece konaklama tesisleri ve acenteler açısından değil 50’ye yakın sektöre iş veren bir sektör. Dolaştığımız zaman görüyoruz. Kasap soruyor, bakkal soruyor ’Bu sezon nasıl geçecek’ diyor. Demek ki her kesin bir beklentisi var. Eğer siz bu sektörden para kazanıyorsanız, bu sektör önemli bir sektör o zaman gelen misafirlerimizi üzmeyelim. Sonunda üzülecek olarak biz olacağız. Geçmişte yaptığımız hatalara düşmeyelim. Küserler giderler bir kez daha onları buraya çekmek zor olur’’ şeklinde konuştu

2015 yılında restorasyon nedeniyle kapatılan Sümela Manastırı’nın ne zaman açılacağı konusunda bilgiler veren Gürkök, ’’Geçen sene bize 16 Ağustos 2018 tarihinde açılacaklarını söylediler. Bizde sürekli görüşmeler halindeyiz. Restorasyon çalışmasını yakından takip ediyoruz. Turizimciler olarak ümitle bekliyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Trabzon Havalimanı’nın pist genişletme çalışması kapsamında kapanacağı yönünde alınan karar sonrası son gelişmeyi anlatan Gürkök, ‘’Havalimanında tadilat işi yok kışın çalışmalara başlanacağı tarafımıza bildirildi. Görüşmeler yaptık. Bu sene Trabzon Havalimanımız hizmetine devam edecek. Olacaksa da kısa ve doğru bir çalışma olacak" dedi.