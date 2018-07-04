Doğu Karadeniz’den Malezya’ya çıkarma yaptılar

Gezide Malezya’nın başkenti Kula Lumpur’da firmalar arasında ikili iş görüşmeleri ve incelemelerde bulunuldu.

Programa DKİB Başkan Yardımcısı Şaban Turgut, DKİB Genel Sekreteri İdris Çevik ile Trabzon ve Rize illerinde faaliyet gösteren çeşitli sektörlerdeki çok sayıda ihracatçı firma yetkilisi katılırken, Kuala Lumpur’da faaliyet gösteren sektörlerindeki gıda ithalatçısı ve pazarlamacısı firmalarla ikili iş görüşmeleri yaptılar. Firmalar Malezya pazarında; fındık ve mamülleri, kuru yemiş, leblebi, fıstık, ayçiçeği, siyah ve yeşil çay, zeytin, zeytin yağı, kuru kayısı, kuru incir, bal, organik bal ve arıcılık ürünleri, süt ürünleri, peynir çeşitleri, enerji içecekleri, meyve suyu, dondurulmuş sebzeler, dondurulmuş tatlı çeşitlerinin tanıtımı yapıldı.

DKİB heyeti, Türkiye’nin Malezya Büyükelçisi Merve Kavakçı’yı da ziyaret ederken, Kavakçı ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kavakçı, Malezya’da Türkiye sevgisinin çok üst düzeyde bulunduğunu ve bundan dolayı da Türk ürünlerine çok büyük ilgi duyulduğunu, piyasada yeterli Türk ürünlerinin bulunması konusunda Malezya makamlarınca Büyükelçiliklerine taleplerin olduğunu vurguladı. Özellikle Türk tekstil hazır giyim ürünleri ile Türk gıda ürünlerinin Malezya piyasasında yeterli düzeyde yer almasının gerektiğine vurgu yapan Kavakçı, Türk iş adamlarının hızlı bir şekilde Malezya pazarına giriş yapmalarını isteyerek Büyükelçiliğin bu konuda her türlü desteği vermeye hazır olduğunu kaydetti.

Doğu Karadeniz Bölgesi Gıda firmaları Malezya’da süpermarket ve pazar yeri ziyaretleri sonrası Kuala Lumpur’da faaliyet gösteren Malezya Çinli İş Adamları Ticaret ve Sanayi Odası’nı da ziyaret ederken, odaya kayıtlı iş adamları ile ikili iş görüşmeleri yapıldı.

Öte yandan gıda ürünlerinde dışa bağımlı bir ülke olan Malezya pazarında, yüksek fiyattan piyasada yer alan gıda ürünlerinin yoğun olarak Avrupa ve komşu ülkelerden tedarik edildiği, gerekli lojistik altyapının sağlanması ile Türk ürünlerinin Malezya piyasasına rahatlıkla yer alabileceği belirtildi. Malezya ile Türkiye arasında 1 Ağustos 2015 tarihinde yürürlüğe giren Serbest Ticaret Anlaşması bulunduğu, Türk menşeli ürünlerin sıfır gümrük vergisi ile pazara giriş yapma imkanına sahip olmasının ülkemiz açısından önemli bir avantaj olduğu vurgulandı.

(BK-ÖS-Y)

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