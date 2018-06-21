Doğu Karadeniz’in en büyük mahallesi doğalgaza kavuşuyor

Son nüfus sayımı rakamlarına göre 26 bin 763 kişilik nüfusuyla dikkat çeken ve Trabzon’un en yoğun mesken sayısına sahip mahallesi konumunda olan Çukurçayır Mahallesi’nde gaz arzı sağlandı. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yılsonunda il genelinde 125-130 bin konutun önüne doğalgaz getirilmiş olacağını söyledi.

Şehirdeki doğalgaz çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Gümrükçüoğlu, 2018 yılı sonunda şehir genelindeki toplam doğalgaz şebeke hattı uzunluğunun 744 bin 500 metreye ulaşacağını söyledi. Trabzon’da Akçaabat, Ortahisar, Yomra, Arsin, Araklı, Sürmene, Hayrat ve Of ilçelerinde doğalgaz çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Gümrükçüoğlu, “Ortahisar ilçemizde 90 bin 200 konutun önüne doğalgaz ulaştırılmış olup, 60 bin 200 abonemiz bulunmaktadır. Of ilçemizde yatırımın yüzde 90’ı tamamlanarak 9 bin 500 konutun önünde doğalgaz ulaştırılmış, çay fabrikalarının birçoğu ve asfalt plentleri gaz kullanımına başlamıştır. Kısa süre önce gaz arzı sağlanan Akçaabat ilçemizde 3 bin 400 konutun önüne doğalgaz ulaştırılmıştır. 2018 yılı sonunda Trabzon ili genelinde 125-130 bin konutun önüne doğal gaz ulaştırılması hedeflenmektedir” dedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 26 Ekim 2017 tarihinde Hayrat, Sürmene, Araklı, Arsin, Yomra, Maçka, Vakfıkebir ve Beşikdüzü ilçelerini doğalgaz lisansa dâhil ettiğini hatırlatan Gümrükçüoğlu, “Yomra, Arsin, Araklı, Sürmene ve Hayrat ilçelerinde çalışmalarımız devam etmektedir. Maçka ilçemizde 2018 yılı içinde çalışmalarımız başlatılacaktır. Vakfıkebir ve Beşikdüzü ilçelerimizde ise BOTAŞ’ın çalışmalarına paralel olarak 2019 yılında çalışma başlatılması hedeflenmektedir” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu, çalışmalarının devam ettiği Ortahisar ilçesinin Çukurçayır mahallesinde de gaz arzının sağlandığını ifade ederek “Çukurçayır 14 bin mesken ve 450 işyeri sayısı ile Trabzon’un en yoğun mesken sayısına sahip mahallesi konumunda. Bu bölgede yatırımlarımız 6360 sayılı Büyükşehir Yasası ile birlikte 2017 yılında başlamıştır. 2 bin 500 konut ve işyerin önüne doğalgaz ulaştırılmış olup, devam eden yatırımlarımızla sonrası 2018 yılı sonunda ulaşılan konut ve işyerinin toplamda 5 bin adeti bulması hedeflenmektedir. Temmuz ayında mahalledeki diğer hatların da gazlama işlemi gerçekleştirilecek ve abone alımına başlanacaktır” ifadelerini kullandı.