Doğu Karadeniz’in Safranbolusu: “Ortamahalle”

Trabzon’un Akçaabat ilçesindeki tarihi Ortamahalle, Arnavut kaldırımlı taş sokakları, Osmanlı dönemine ait evleri, çeşmeleri ve mahalle kültürünü bir bütün halinde sergilemesiyle her geçen gün yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. İlçenin gözdesi olan Ortamahalle’yi turizme kazandırmak ve mahalleye canlılık getirmek için yaptığı çalışmalar kapsamında mahallede bulunan konakları aslına uygun olarak restore eden Akçaabat Belediyesi bu konakları yeme, içme, oturma alanları, konaklama ve yöresel hediyelik eşyaların satıldığı mekanlar haline getirdi. Tarihi dokusu ve eşsiz manzarası ile evlenecek çiftler için adeta doğal bir stüdyo da olan Ortamahalle ihale aşamasına gelen teleferik projesi ile turizmde önemli bir adım atmayı hedefliyor. Başlangıç istasyonu Cumhuriyet Parkı’nın deniz tarafında olması kararlaştırılan teleferiğin ikinci istasyonu Ortamahalle’nin arka kısmında yer alırken son istasyonu ise ilçenin önemli turizm mekanlarından olan Akçatepe Tesislerinde olacak. Doğu Karadeniz Bölgesi’nin “Safranbolu’su” olarak adlandırılan Ortamahalle’de 100’e yakın tescilli tarihi ev bulunurken, Osmanlı mimarisinin ağırlıkta olduğu yapıların bir kısmı yıkılmış olsa da Ortamahalle evleri yapılan restorasyonlarla ayakta durdurulmaya çalışılıyor.

Akçaabat Belediye Başkanı Şefik Türkmen, Ortamahalle’nin Akçaabat’ın eski mahallelerinden biri olduğunu belirterek, Ortamahalle evlerinin Osmanlı dönemindeki son sivil mimarlık örneklerinden biri olduğunu dile getirdi. Ortamahalle evlerinin Safranbolu ve Beypazarı’na benzetildiğini vurgulayan Türkmen, “1988’de burası sit alanı olarak ilan edildi. Daha sonra koruma amaçlı imar planı yaptırdık. Elimizden geldiği kadar bu mahalleyi korumaya çalışıyoruz. Bu mahallede bazı sıkıntılar oldu. Geçmişte mahallerini yerli halkı büyük oranda burayı terk etti. Yerlerini satarak terk ettiler. Ağırlıkta daha ekonomik durumu çok iyi olmayan kesimler buraya geldiler. Yerli halkın elinde kalan binalar var çok ortaklı hale geldi. Uzun bir süre buraya sahip çıkılmadı. Biz belediye olarak sahip çıkmaya çalışıyoruz. Burada yıkılmaya yüz tutmuş sahip çıkılmayan binaları satın alarak restore ediyoruz. Biz diğerlerine örnek olmak istiyoruz. Burada belediyemizin 6 binası oldu. Bazı binalarda konaklama, bazı binalarda ise yeme içme hizmeti veriyoruz” dedi.

“Ortamahalle evlerine talep arttı, fiyatlar yükseldi”

Ortamahalle evlerine talep arttığını için fiyatların yükseldiğini kaydeden Türkmen, “Örnek bir çekirdek oluşturalım bunun etrafında mahalleli tekrar toplansın istedik. Şimdi yavaş yavaş mahalleli binalarına sahip çıkmaya başladılar. Buradaki binalar değerlendi. Buranın değerini bilen insanlar buraya gelmeye başladılar. Fiyatlar biraz yükseldi. Satın alanlar restore ederek yeni yerler açmaya başladı. Bu yaz çok iyi olacak. İlerideki senelerde buradan çok daha şeyler bekliyoruz. Akçaabat’ın girişinden buraya direk bağlantı yolu olacak. İnşaatı devam ediyor. O yolun açılmasıyla vatandaşlar buraya daha rahat bir şekilde gelebilecek. Ayrıca mahallenin sit alanı dışındaki kesiminden vadi içerisinden bir teleferik hattı projelendirdik. İlk istasyonu sahilde düşündük oradan kalkarak bu mahallenin arka kesiminde de bir istasyon kurularak isteyen burada inebilecek. Son istasyon ise 700 kotunda olan Akçatepe’de olacak. Şuanda ihale aşamasında. Buradaki evleri restore etmek biraz masraflı. Ahşap şeklinde yapıldıkları için sık sık bunların onarımı gerekiyor. Tabi halk bunu fazla yapamıyor. Bunun için sokak sağlıklaştırma projesi de devam ediyor. Onu da tamamlayarak buradaki binaların her birinin durumu ortaya çıkacak. Belki de Kültür ve Turizm Bakanlığından katkısıyla bu mahalleyi eskiden olduğu gibi yaşayan bir mahalle haline getirmek istiyoruz. Burası Trabzon ve bölgemiz için önemli. Biz Akçaabat Belediyesi olarak turizmi öncelikli sektör olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

“Safranbolu çok yol aldı”

Ortamahalle’de bulunan evlerin imar planı olmamasına rağmen düzgün yapıldığını belirten Türkmen, “Ortamahalle’nin içerisinde Osmanlı döneminden kalan bir camimiz var. 1800’li yılların başında yapılmış küçük ve çok şirin bir cami. Ayrıca 1300’lü yıllarda yapılmış olan bir kilise var. Mahallenin baş kısmında bulunuyor. Kilisenin etrafı yapılaşmıştı burayı temizledik. Kiliseyi restore ederek turizm hizmetine açacağız. Mahallemizi canlı bir hale getireceğiz. Safranbolu çok yol aldı. Bu bölgede onlara benzer bir mekan burası. Buranın fotoğraflarını gören çok ayırt edemiyor. Acaba Safranbolu mu diyorlar. Çok benziyor. Burada binalar birbirine çok saygılı yapılmış. O zamanlar imar planı yok kimse bunları takip etmiyordu. Kimse kimsenin önüne veya güneşini kesmiyor. Buradaki binaların her birinin bir bahçesi var. Bahçelerinde evin ihtiyacı olan herşeyi yetiştirebiliyorlar. Burada eski yerli halk çiçeğe de çok önem veriyordu. Halen daha öyledir. Kapıyı açarak içeriye girdiğiniz zaman cennet bahçesine girmiş gibi olursunuz. Akçaabat’ın iklimi Akdeniz ve Karadeniz karışımıdır. Geçmişte Akçaabat’ın esas ürünü tütün ve zeytindi. Doğu Karadeniz Bölgesi’nde tütün yetişen tek yer Akçaabat’tı. Akçaabat’ın batı kesimi tamamen zeytin bahçeleri idi” ifadelerini kullandı.