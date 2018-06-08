DOKA Turizmi ve girişimcileri desteklemeye devam ediyor

Projenin sertifika törenine DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, Doğu Karadeniz Sağlık Turizmi Derneği Başkanı Mustafa Yılmaz ve sertifika almaya hak kazanan girişimciler katıldı. Doğu Karadeniz Bölgesinde turizm altyapısının arttırılması için nitelikli girişimcilere ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Genel Sekreter Adıyaman, bölgemizin refah seviyesini arttırmak ve ülkemizin 2023 vizyonuna katkıda bulunmak için çalıştıklarının altını çizdi.

Doğu Karadeniz Bölgesini her alanda olduğu gibi turizm alanında da önemli bir cazibe merkezi haline getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Genel Sekreter Adıyaman, “Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşmasında siz değerli girişimcilere son derece önem veriyoruz. Bölgemizde turizmin çeşitlendirilmesi için sizin gibi değerli girişimcilere ihtiyaç var. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı olarak bölgemiz ekonomisine katkı sağlayacak ve katma değeri yüksek projeler üretecek olan girişimcilere her türlü desteği vermeye hazırız. Proje kapsamında verilen eğitimler sonucunda bölgemizde yeni girişimcilerin ortaya çıkacağını, yeni fikirlerle güzel yatırımların hayata geçeceğini düşünüyorum” dedi.

Doğu Karadeniz’de Sağlık ve Spor Turizmi Potansiyelinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında girişimcilik eğitimlerine katılıp sertifika alan 50 kursiyerden 20’si kendi işini kurdu.

Konuşmaların ardından proje kapsamında eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları verildi.