Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Medical Park Karadeniz Hastanesi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hülya Çiçek, normal doğumda bebeğin vajinadan rahat çıkımı sırasında yapılan epizyo (doğum kesisi-epizyotomi) kesisinin kötü iyileşmesi sonucu oluşan deformasyonların düzeltilmesi hakkında bilgi verdi. Op. Dr. Hülya Çiçek, “Genital bölgede oluşturduğu kötü görüntüden dolayı kadında cinsel isteksizlik, cinsel tatminsizlik, eşinden utanma, özgüven eksikliği, sık tekrarlayan vajinal akıntı gibi olumsuzluklara neden olabiliyor. Yaklaşık 30 dakika süren bir ameliyatla estetik olarak düzeltilebiliyor” dedi.

Doğum sırasında bebeğin vajinanın girişinde veya içteki kanalda düzensiz yırtıklara neden olabileceğini anlatan Çiçek, bu tür yırtıkların olmaması için gerekli durumlarda ‘Perine’ adı verilen bölgeye makas ile bir kesi yapılarak, kontrolsüz yırtılmaların önlenebileceğini kaydetti.Çiçek “Epizyotomi kesisi daha sonra bu bölgeye atılan dikişlerle kapatılmakta. Böylelikle lohusalık dönemi süresince epizyo dikişleri de iyileşmektedir. Bazı hallerde epizyotomi kesisi iyi şekilde iyileşmez ve hatta iyileştikten sonra perine bölgesinde iz de kalabilir” diye konuştu.

Zor doğumlar sonrası...

Zor doğumlarda dikiş izlerinin daha belirgin olabileceğini ifade eden Çiçek, “Özellikle vakum, forseps gibi doğuma yardımcı enstrümanlarının kullanılması doğum kesi yerinin uzamasına sebep olmakta, kontrolsüz yırtıklarda onarımın zor olması enfeksiyon riskinin artmasına ve dikiş izlerinin daha belirgin olmasına neden olabilmektedir” şeklinde konuştu.

Çiçek, “Perine onarım tekniğine ya da kişinin yapısının yara iyileşmesine vereceği tepkiye bağlı olarak doğumdaki dikişlerde tutmama ve açılma oluşabilir. Doğum dikiş izlerinin tutmaması veya açılması; perine bölgesinin ani şekilde gerilmesine ve perine iltihaplanmalarına bağlı olarak da gerçekleşebilmektedir. Hastanede veya evde yapılan doğumlarda gelişen perine yırtıkları onarılmadığı zaman vajina girişinde kötü bir görünüm sergileyebilir. Dışarıdan bakıldığında vajinanın içinin görülmesi rahatsızlık verici olabilir, aynı zamanda sık vajinal enfeksiyon nedenidir. Derin ve uzamış epizyotomilerdeki derin perine yırtıkları iyileşmesi daha uzun zaman alıcıdır. İyileştikten sonra doğuma ait dikiş izleri de daha sık ve belirgin olabilmektedir. Perine bölgesinde vajinal doğum sonrası kötü görünümlü dikiş izleri ‘Perine estetiği’ adı verilen genital estetik operasyonla düzeltilebilmektedir” ifadelerini kullandı.

Eşini de olumsuz etkiliyor

Vajinal doğum her ne kadar bir doğal doğum yöntemi olarak görülse de vajina kanalında da bazı genişlemelere neden olabildiğine vurgu yapan Çiçek “Vajinanın genişlemesi, bollaşması veya sarkması ‘Vajinal relaksasyon Sendromu’ olarak bilinir. Vajinal relaksasyon (gevşeme) cinsel isteksizlik, tatminsizlik, ilişki esnasında ağrı, eşinden utanma, özgüven eksikliği ve hem kadın hem de erkek eşte cinsel ilişkide hissedememe gibi olumsuzluklara sebep olabiliyor. Bu tür problem yaşayan hastalarda vajina daraltma ile birlikte doğum dikiş izlerinin silinmesi operasyonu da yapılabilmektedir. Genital estetik ameliyatlardan labioplasti (iç dudak estetiği), ile birlikte vajina daraltma ve perine estetik ameliyatları hep birlikte aynı seansta yapılabilmektedir. Böylelikle genital bölge hem içten hem de dıştan düzeltilmiş olacaktır” açıklamasında bulundu.

(BK-ÖS-Y)

.