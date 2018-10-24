‘Drakula' için yeniden harekete geçilecek

Fındık dallarını kurutan ve anavatanı Uzakdoğu olan ‘Drakula' lakaplı 'Turunçgil Uzun Antenli Böceği için fındık sezonunun sona ermesiyle birlikte yeniden harekete geçilmeye hazırlanılıyor.

Bitki dünyasının kanseri olarak bilinen ‘Drakula' lakaplı Turunçgil Uzun Antenli Teke Böceği Trabzon'da ilk olarak Esiroğlu Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediye Fidanlığı ve çevresindeki 2 kilometre alandaki bahçelerde görülmüştü. Etkisini fındık dallarında gösteren böcek için Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü personelince bölgede geçtiğimiz aylarda yapılan survey çalışması yapılırken, söz konusu böceğin sesten etkilenerek fındık bahçelerindeki otların arasına gizlendiği belirlenmişti.

Fındık dışındaki orman ağaçlarında görülmediği tespit edilen ‘Drakula' lakaplı böcek için karantina alınan bölgede birinci dönemde ilaçlama çalışması yapılırken, böceğin biyolojileri gereği birkaç gün içerisinde çiftleşip fındık ağaçlarının kök kısımlarına yumurtalarını bırakıp ömürlerini tamamladığı belirlendi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Orman Entomolojisi ve Koruma Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Eroğlu, böceğin yabancı bir istilacı tür olduğunu söyledi. Eroğlu “Bazen insanımız çok isabetli yakıştırmalar yapıyor. Drakula isabetli yakıştırmalardan biri ama umarım sonucu o boyutlara varmaz. Drakula adıyla adlandırılan böcek bir yabancı istilacı türdür. Buna Türkçe olarak Turunç Teke böceği diyoruz” dedi.

Böceğin yayılışının büyük oranda süs bitkilerinden olduğunu kaydeden Eroğlu, “Bu bilgi bize 2016 yılında gelmişti. Bu böcek Atasu Tesislerinde o alanda görüldü. O alanda görülmesinin nedeni de Trabzon'da EYOF olimpiyatları yapılmıştı o kapsamda belediye tarafından bazı ağaçlandırmalar yapılmıştı. İstanbul'dan bir Japon akçaağacı getirilmiş. Zaten 2014 yılında bu böcek İstanbul'da görülmüştü. Bu böceğin dünyaya yayılışı da büyük oranda süs bitkilerinden oluyor. O bölgede bu böcekle ilgili çok kapsamlı bir araştırma yaptık. 2017 yılında ise yaptığımız tespitte bu böceğin fındık ağaçlarına geçtiğini gördük. Bir gün içerisinde fındık bahçesinde 90 tane ergin böceği yakaladık” şeklinde konuştu.

“Hollanda ve Almanya bu böceğin kökünü kazıma işlemini başardı”

Böceğin kökünü kazıma yönünde bir çalışma yapılması gerektiğinin altını çizen Eroğlu, “Bu böcek temelde ağacın kabuğunu deliyor, larva döneminde bir süre kabuk altında gelişiyor. Ondan sonra da ağacın odununa giriyor. Böcek odun içerisinde kendi büyüklüğü oranında oyuklar açıyor. Bulaştığı bir ağaç ister boylu bir ağaç olsun isterse de ağaççık olsun isterse de fındık gibi küçük veya çalı boyutunda odunsu bir materyal olsun bunu kolaylıkla kırıp deviriyor. Bunun için önemli derecede kayıplara neden oluyor. Bu konunun çok kapsamlı bir şekilde ele alınması gerekiyor. Çok disiplinli bir konu. Bu böceğin kökünü kazıma yönünde bir çalışma yapılması gerekiyor. Bu böcek Avrupa'nın pek çok ülkesine daha önceden bulaştı. Hollanda ve Almanya bu kök kazıma işlemini başardılar. Şuan İtalya'nın iki temel bölgesinde sorun devam ediyor. İtalyanların çok yoğun çalışmaları var. Hatta şöyle bir yaklaşımları var; böceğin görüldüğü bir ağaç için etrafındaki 100 metrekare çapındaki alanda tarama yapılıyor ve o alandaki ağaçlara da olası bulaşma düşüncesiyle o ağaçları veya odunsu dokuları tamamen ortadan kaldırıyorlar. Kesin bir mücadele sürdürüyorlar” ifadelerini kullandı.