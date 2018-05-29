“Drakula” Trabzon’da ortaya çıktı

Yayıldığı her yerde dalları kurutarak adeta ağaçların ve dalların ölümüne neden olan ve halk arasında ‘Drakula’ olarak bilinen ’Turunçgil Uzun Antenli Böceği’ (Anoplophora chinensis, A malasiaca ) fındığı tehdit etmeye başladı. Son zamanlarda fındık bahçelerinde sıklıkla görülmeye başlayan dal kurumaları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından araştırılırken, Trabzon Maçka ilçesi Esiroğlu mahallesinde tespit edilen ’Turunçgil Uzun Antenli Böceği’ yayılmaması için zararlının görüldüğü bahçe karantinaya alındı.

Fındığı bekleyen büyük tehlikeye dikkat çeken Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Kozoğlu, Trabzon’da görülen ’Turunçgil Uzun Antenli Böceği’ için “Görülen yerlerde Tarım İl Müdürlükleri, Ziraat Odaları ile birlikte çalışma yapıyorlar. Turunçgil zararlısı var ve çok zararlı, aşırı derecede zararlı ve fındığın dalını bile kurutuyor. Eğer bu böcek bölgede yayılırsa çok kötü olur ki zararı külleme hastalığından daha kötü sonuçlar doğurur” dedi.

Bu yıl külleme hastalığının kendisini geç gösterdiğini kaydeden Kozoğlu, “Turunçgil zararlısı olan böcek çok tehlikeli o da Trabzon’un Maçka ilçesinde görüldü ve Tarım İl Müdürlüğü Karantinaya aldı orayı. Eğer bu yayılırsa dal kurumalarına sebep olur ve büyük zararlara yol açar. Şu an mücadelesi için örnek uygulamaları yapılıyor. Küllenme ise önceden sürgünde başlardı, yaprakta olurdu ama şu an meyvede de var. Bu da ne demek oluyor fındık içini dolduramayabilir, dökülmeler olabilir. İklim koşulları da değişti artık ve hastalığın en fazla sevdiği ortam meydana geldi nemli ve sıcak ortam” şeklinde konuştu.

İhracatçılara rekolte tepkisi

İspanya’nın Sevilla kentinde yapılan Dünya Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Kongresi’nde (INC), dünya ve Türkiye tahmini fındık rekoltesinin açıklanmasını da değerlendiren Kozoğlu “2016 yılında Trabzon’da Fındık tarımı ile alakalı bir toplantı yapıldı ve orada alınan bir karar var. Kararı da biz teklif ettik ve o zaman bakan olan Faruk beyde kabul etti. Bütün kurumları temsilen görevliler Tarım Bakanlığı ile beraber rekolte yapacak ama bunu kendi başlarına yapmaları doğru değil. Alınan kararA uymaları gerekiyordu. Türkiye fındığı Avrupa’da ya da ispanya da Dünya Sert Kabuklu ve Kuru Meyveler Kongresi’nde (INC) kongresinde açıklaması doğru değil. Bunun yanı sıra 175 bin ton stok fındık açıklamışlar bu abartılı bir rakam üreticinin elinde fındık var mı? Pazara fındık inmiyor ama acele bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Burada ki amaç piyasayı etkilemek. Eğer fındık olmazsa varsa vatandaşın elinde ki fındığı toparlayıp önümüzde ki sezona stok yapmak amaç bu fiyatları aşağı çekmek. Piyasadan fındığı toplayıp rekolte açıklandığı zaman, ihracat yapılacağı zaman düşük fiyatla alınan fındığı pahalı satmak” diye konuştu.

Ramazan’dan sonra çotanak sayımı var

Ramazan Bayramı’ndan sonra Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ekiplerinin belirlenen noktalarda çotanak sayımı yapacağını belirten Kozoğlu acele bir iş yapmanın ve üreticiyi ezmenin bir anlamı olmadığını söyledi. Kozoğlu, “Bu üretici olmasa ihracatçı mı olur? Veya tüccar mı olur?” sorusunu sordu.

İhracatçıların eskiden beri açıklanan rekolteleri kabul etmediğine değinen Kozoğlu, şunları söyledi:

”Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının yaptığı rekolteyi kabul etmiyor, ziraat odasının yaptığını kabul etmiyor, FİSKOBİRLİK’i kabul etmiyor, herkesin yaptığı yanlış ihracatçının yaptığı doğru. Her şeyi kendileri bilirler başka kimse bir şey bilmez. Bunu böyle kabul etmişler; böyle bir gelenekleri, böyle bir inatları var. İllerde yapılan çalışmalarda beraberce sayımı yapılıyor o tutanakların altına baktığınız zaman ihracatçı birliğinin aynı sayımı yaptığı yerde rakamlar yazıldığı halde altını imzalamıyor. O zaman onların rekolte tahmin ekibine de girmelerine gerek yok.”