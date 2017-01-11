DSİ Trabzon, Bayburt ve Gümüşhane’de taşkın risklerini azaltıyor

DSİ 22. Bölge Müdürlüğü, bölge illerinde taşkın riskini en alt seviyeye indirmek amacıyla taşkın koruma çalışmalarını sürdürüyor.

DSİ 22. Bölge Müdürlüğü tarafından Trabzon, Bayburt ve Gümüşhane’de toplam 5 taşkın koruma inşaatının sözleşmesi imzalandı. DSİ 22. Bölge Müdürü Mahmut Berber ve yüklenici firma temsilcisi arasında imzalanan “Trabzon Araklı Karadere Vadisi Islahı 2. Kısım Taşkın Koruma İnşaatı” işi ile birlikte bir ilçe taşkınlardan korunacak. Söz konusu işin bin 25 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Trabzon Beşikdüzü-Şalpazarı Ağasar Vadisi 3. Kısım Taşkın Koruma İnşaatı işinin ise bin gün içerisinde tamamlanacağı belirtildi.

Trabzon’un Düzköy ilçesindeki Çalköy 2. Kısım Taşkın ve Rüsubat Kontrolü işi ile birlikte 2 mahalle taşkınlardan korunmuş olacak. Projenin 700 gün içerisinde tamamlanacağı öğrenilirken, taşkın koruma tesisleri ile birlikte bölgede önemli yatırımlara imza atan DSİ 22. Bölge Müdürlüğü, Trabzon’un yanı sıra çevre illere de kazandırdığı tesislerle, taşkın hasarlarını minimum seviyeye indirmeye çalışıyor.

Bu kapsamda sözleşmeleri imzalanan ve bir yıl içerisinde tamamlanması hedeflenen "Bayburt Merkez Aşağı Kop Köyü Taşkın Koruma İnşaatı" ile birlikte 750 gün içerisinde tamamlanması beklenen "Gümüşhane Torul İlçesi Merkez Herek Deresi Yerleşim Yeri ve Bahçeleri Taşkın Koruma İnşaatı" işlerinin yer teslimi çalışmaları da resmen başladı. Söz konusu işler tamamlandığında toplam 2 köy taşkınlardan korunmuş olacak.



“Taşkın riskleri en alt seviyeye indiriliyor”

DSİ 22. Bölge Müdürü Mahmut Berber, bölgede taşkın riskini en alt seviyeye indirmek için büyük bir planlama, projelendirme ve uygulama çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Hedefimiz yağış olmadan önce tedbirleri almak, yağış anında ve sonrasında ise meydana gelen olumsuzlukları ortadan kaldırmaktır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri için DSİ olarak, üstümüze düşen görevi, gece gündüz demeden yerine getirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

(OK-ÖS-Y)

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