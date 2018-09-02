Trabzon’un Akçaabat ilçesindeki Söğütlü Atletizm Stadyumu’nda tanışarak arkadaş olan Elif Dübüş ve Göktuğ Kaya, bir süre sonra bu arkadaşlıklarını evlilik ile taçlandırdı. Çift, kendileri için anlamlı olan bir yerde fotoğraf çektirmek isteklerini kramponlu gelin ve bankacı çift çekimleriyle ülkede gündem olan fotoğraf sanatçısı Selman Uzun’a bahsetti. Gerekli çalışmaları yapan Uzun, Elif ve Göktuğ çiftinin en özel ve mutlu gününde düğün fotoğraflarını atletizm sahasında gerçekleştirerek bir ilke daha imza attı.

Atletizm sahasına daha öncesi antrenman ve ders yapmak için geldiğini belirten Elif Dübüş, bu sefer ise düğün fotoğraflarının çektirmek için geldiğini dile getirerek, “Beden öğretmeni olmamda bu sporun çok büyük etkisi oldu. Bu sahaya daha önce antrenman ve ders yapmak için geliyordum. Daha önce antrenman için geldiğim bu sahada evliliğim ilk adımında ölümsüzleştirmek istedim. Bundan sonraki maratonumu da eşim Göktuğ Kaya ile birlikte çıkmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Bu sevinci yaşadığım için çok mutluyum” dedi.

Hayat maratonuna atletizm sahasında başladıklarını kaydederek Göktuğ Kaya ise, “Eşimle burada çok güzel fotoğraflar çektirdik. Kendisi sporcu buralarda koşularda bulunmuş. Burası bize çok yakın geldi. İnşallah burada çektiğimiz fotoğraflarla maratonumuza burada başladık. Hayatta bir maraton zaten. İnşallah güzel bir şekilde birlikteliğimizi devam ettiririz” ifadelerini kullandı.