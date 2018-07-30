Kuyumculuk sektöründe geçmiş yıllara göre yüzde 60 oranında azalma olduğunu dile getiren Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, altın fiyatlarındaki yükselmenin, düğünlerdeki takı durumunu olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Vatandaşın düğünlerde bilezik yerine genellikle yüzük, kolye gibi takıları tercih ettiğini kaydeden Yazıcı, fındığa kilo başına 15 liralık bir fiyat verilmesi durumunda bunun tüm esnafı olduğu gibi kuyumcu sektörünü de olumlu yönde etkileyeceğini vurgulayarak, “Düğünlerin yoğun olduğu bir sezonu yaşamaktayız. Gelinen noktada bakıldığında piyasalarda altın fiyatının çok yüksek olması alım gücünü daralttı. 3-4 ay öncesinde yaz sezonundan çok büyük beklentimiz olduğunu özellikle Trabzon kuyumcular Odası olarak çok güzel hazırlıklar yaptık, farklı model ve motiflerde çalışmalarımız oldu. Trabzon hasırında telkari ve kazaziyede farklı ürünlere yönelmemize rağmen istenilen potansiyeli yakalayamadık. Geçmiş yıllarla kıyaslama yapıldığında yaklaşık yüzde 60 oranında bir kayıp oluşmuştu. Buna paralel ne olabilir diye bakıldığında sanırım altın fiyatlarının yüksek olması bir etken. Düğün salonlarının hepsi dolu. Önceden burma bilezik, set takımı, hasır takımlar alınırdı şimdi bunlardan kaçış başladı. Küçük ince bir zincirle, yüzükle, kolye ile artık geçiştirilebiliyor. Düğün ağırlıklarının durumu bu vaziyette olunca da biz kuyumcuların beklentilerini karşılayamamaktadır. Bu sezon umutsuz bir sezon. Eğer fındığı istenilen, beklediğimiz bir rakam verilirse inşallah 15 liranın altında verilmez. Eğer kilosu 15 liranın altına düşmezse Kasım-Aralık aylarına kadar umut içerisinde oluruz diye düşünüyorum. Çay ve fındık bizim için kuyumcu sektörünü esnafın beklentisidir” dedi.

Kuyumcular olarak son 10 yılda yüzde 90 oranında bir kayıpları olduğunu ifade eden Yazıcı, "Kuyumculuk sektörü özellikle 2008 yılından sonra aşağı doğru bir inişe geçti. 2008 yılı ile bugünkünü kıyaslarsak bize yüzde 10 diliminde bir pasta kaldı. Yüzde 90 kaybımız var. Önceden kazandıklarımızla bir birikim yaptık şimdi bu birikimlerimizi satıp iş yerlerimize harcamaya çalışıyoruz. Trabzon’da 26 bin esnaf var, hepsinin de sıkıntısı mevcut. Umarım bundan sonra hükümet yetkilileri güzel çalışmalara imza atar, doları da kontrol altında tutarsa ekonomi düzelir bizlerde huzura, refaha kavuşuruz” diye konuştu.