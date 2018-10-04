“Dünya Emzirme Haftası” etkinliği

Her yıl 1-7 Ekim'de kutlanan “Dünya Emzirme Haftası” nedeniyle Özel İmperial Hastanesi'nde hasta ve hasta yakınlarına günün anısına hediye ve broşür dağıtılarak, anne sütünün önemi anlatıldı.

Dünyada her yıl Ekim ayının ilk haftasında kutlanan Emzirme Haftası kapsamında Özel İmperial Hastanesi'nde bir etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında hastane Başhekimi Dr. Cemil Bayarslan, beraberinde İşletme Müdürü Hakan Sağlam, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Perihan Sarıdaş, Halkla ilişkiler Müdürü Sema Küçükosman, Müdür Yardımcısı Fatma Ülker ve İSG Uzmanı Ayşe Ardoç ile birlikte hasta ve hasta yakınlarına günün anısına hediyeler ve bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Anne sütünün bebeklerin hem fiziksel hem de ruhsal gelişimi için son derece önemli olduğuna dikkat çeken Hastane Başhekimi Dr. Cemil Bayarslan "Amacımız geleceğimiz olan çocuklarımızın kendileri için en ideal besin olan anne sütü ile beslenmelerini sağlayarak sağlıklı nesiller yetişmesine katkıda bulunmaktır" ifadelerini kullandı.

Çeşitli ikramlarında yapıldığı etkinlikte hasta ve yakınlarına, anne sütünün önemi anlatıldı.