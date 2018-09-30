Dünyada günde 55 milyon Türk fındığından yapılan Nutella tüketiliyor

Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu, dünyada günde 55 milyon Türk fındığından yapılan Nutella'nın tüketildiğini belirterek, “Türk fındıklarıyla ürettiğimiz Nutella bize göre Türk fındığının en büyük elçisi” dedi.

Ferrero grubun önde gelen markalarından Nutella , tüketicileriyle sürekli iletişim halinde olabilmek için özel bir mobil uygulama geliştirdi. Aynı zamanda bir müşteri sadakat programı olan, Google Play ve Apple Store üzerinden indirilebilen bu uygulama, Nutella tutkunlarına puan biriktirerek hediyeler kazanma fırsatı sunuyor. Ücretsiz indirilen uygulamaya kullanıcılar satın aldıkları ürünlerin kapağında yer alan kodu girerek puan toplayacak. Sonrasında da toplanılan puanlarla hediyeler arasından biriktirilen puanlarına göre seçim yapabilecekler. İlk girişte her kullanıcıya 100 puan hediye veren uygulama üzerinden kazanılan her 200 puana isme özel etiket, 500 puana özel çikolata sürme bıçağı, bin puana USB hoparlör ve bin 500 puana ise Nutella lambası hediye edilecek.

Türkiye'nin Almanya, İtalya, Fransa ve ABD'den sonra en fazla Nutella tüketen 5. ülkesi olduğuna dikkat çeken Ferrero Türkiye Genel Müdürü Azmi Gümüşlüoğlu, “Türk fındıklarıyla ürettiğimiz Nutella bize göre Türk fındığının en büyük elçisi. Her sabah dünyada 55 milyon dilim ekmek Nutella sofralara mutluluk katıyor. Aynı zamanda üretimimiz önemli bir kısmını Manisa fabrikada gerçekleştiriyor, 10 ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu açıdan da bakıldığında Türkiye bizim için özel bir öneme sahip” dedi.

Uygulamanın Nutella'ya özel sadakat programı olduğunu belirten Gümüşlüoğlu, “Nutella tüketicisine teşekkür etmek ve onlarla sürekli iletişim halinde olmak en büyük arzumuz. Bu kampanya bizim için bir başlangıç olacak, devamında bu aplikasyon üzerinden Nutella tutkunlarına sürprizlerimiz olacak” ifadelerini kullandı.