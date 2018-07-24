Dünyanın 4 bir yanından gelen matematikçiler Trabzon’da buluştu

Uluslararası Teorik ve Uygulamalı Matematikte Güncel Gelişmeler Konferansı’nda buluştu. Konferansa 30’a yakın ülkeden 60’ı yabancı yaklaşık 280 bilim adamı katılırken, konferansa ilginin az olması dikkat çekti.

Kriptolojiden, finans ve biyoloji matematiğine kadar birçok alanda bildiriler yayınlanan konferansa dünyanın ve Türkiye’nin değişik üniversitelerinden 200’den fazla matematikçi bildiri sundu.

Konferansın açılışnda konuşan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektör Yardımcı Prof. Dr. Asım Örem, matematiğin sadece temel bilimler için değil, tıp bilimleri için de vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak üniversitelerinin böyle bir konferansa ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Konferansı yöneten Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ise bir çok ülkenin gelişiminde matematiğin önemli olduğuna vurgu yaparak matematiğin bilgisayar sektöründen ilaç sektörüne kadar her alanda kullanılan bir bilim dalı olduğuna dikkat çekti. Savaş, “Bir ülkenin gelişiminde matematiğin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Matematiğe ciddi anlamda yatırım yapan bir çok ülkelere baktığımızda bugün gelişmiş ülkelerin en başında geliyor. Başta ABD, Rusya, Japonya ve İngiltere olmak üzere dünyada en çok matematiğe yatırım yapan ülkelerden birisi. Biz bu anlamda düşünerek 2014 yılında ilk kez uluslararası bir matematik konferansını Antalya’da düzenledik. Dünyanın değişik yerlerinden 300 yakın matematikçi geldi. İkincisini İstanbul Ticaret Üniversitesinde yaptık. 275 tane dünyanın değişik yerlerinden matematikçiler geldi. Üçüncüsü ve dördüncüsünü Türkiyemizin değişik yerlerinde yaptık bu beşincisi. Dünyanın bir çok yerlerinden Cezayir’den, Tunus’tan, Fas’tan, Kanada’dan, Almanya’dan tutunuz da Rusya’dan, Ukrayna’dan, İran’dan, Pakistan’dan, Hindistan’dan ve dünyanın değişik bir çok yerinden matematik konferansına gelen misafirlerimiz bulunmaktadır. Bizim amacımız, Türkiye’deki matematikçileri dünyanın değişik yerlerinde olan matematikçileri bir araya getirmek. Özellikle Türkiye’deki genç neslin dünyada matematiğin trendinin ne tarafa gidiyor olduğunu farkına vardırmak. Matematik yaparken ülkemizi tanıtıyoruz ülkemizin bir çok güzelliklerini görüyorlar. Hem ülkemizin tanıtılması hem de matematik biriminin gelişmesi açısından önemli olan bu konferansların devam etmesini düşünüyoruz. Maalesef ülkemizde matematiğin ciddi anlamda bir çok sektör tarafından farkına varılmadığı için en büyük zorluğumuz sponsor bulamak. Kimse . matemattiğe sporsor olmuyor. İyi matematikçiniz yoksa mühendisiniz iyi değildir. Bugün tıp matematiği kullanıyor. Bilgisayar matematikdir. Eğer matematik olmasaydı bilgisayar olmazdı. İlaç sektörü de. Buna benzer bir çok alanlarda matematik çok etkin kullanmaya başlandı. Matematiğin dünyadaki önemi biliniyordu ancak ülkemizde ağır ağır bilinmeye başlandı. Biz de bunların bilinmesi için konferanslarla gündeme çıkarmaya çalışıyoruz” dedi.

“Matematik buluşları sadece teknolojik gelişmeye yön vermemiş aynı zamanda bilgi toplumu ihtiyaçları da matematikte yeni araştırmaları tetiklemiştir” diyen Savaş, “Birçok mühendislik alanında matematik yoğun olarak kullanılırken, günümüz bilgi çağında şifreleme sistemlerinin matematiği olan kriptografi bilimi, bilgi güvenliğinin temelini oluşturuyor. Nitekim, bugün internet ortamında bankacılık işlemleri, sanal alışverişler, kısaca e-devlet denilen sağlık, vergi gibi kişiye özel devletin kamusal faaliyet alanındaki bürokratik işlemlerin güvenli bir şekilde yapılabiliyor olmasını uzun yıllar önce üretilen matematik araştırmalarına borçluyuz. Bu matematik buluşları sadece teknolojik gelişmeye yön vermemiş aynı zamanda bilgi toplumu ihtiyaçları da matematikte yeni araştırmaları tetiklemiştir” şeklinde konuştu.