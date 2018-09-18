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Dünyanın en büyük tank çıkarma gemisi ‘TCG Bayraktar' Trabzon Limanı'na demirledi

Yerli ve milli imkânlarla üretilen dünyanın en büyük tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar Trabzon Limanı’na demirledi.

Yerli ve milli imkânlarla üretilen dünyanın en büyük tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar Trabzon Limanı'na demirledi.


Deniz Harp Okulu Açık Deniz Eğitimi kapsamında Trabzon Limanı'na demirleyen TCG Bayraktar (L-402) Gemisi'nin Eğitim Filotillası Komodoru Deniz Albay Erol Küçük ve beraberindeki öğrenci kafilesi ilk olarak Trabzon Valiliği'ni ziyaret ederek Atatürk Anıtı'na çelenk sundular. Atatürk Anıtına çelenk sunumunun ardından, TCG Bayraktar Harp Okulu Filotillası Komodoru Deniz Albay Erol Küçük, Gemi Komutanı Deniz Yarbay Bülent Güngör, öğrenci kafilesi Komutanı Deniz Yarbay Aytuğ Çetin ve öğrencilerden oluşan heyet Trabzon Valisi Yücel Yavuz'u makamında ziyaret etti.


Daha sonra Vali Yücel Yavuz ve beraberindekiler dünyanın en büyük tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar'a iadeyi ziyarette bulunarak, gemi komutanları ile birlikte öğle yemeği yedi.

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