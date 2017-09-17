Dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösteriliyor

Derebaşı virajları olarak bilinen ve Karaçam’da bulunan Of-Çaykara-Bayburt D915 karayolu 2 bin 35 metre yüksekliğindeki Soğanlı Dağı eteklerinde yer alıyor. 1916 yılında Ruslar tarafından yaptırılan yolun kenarlarında korkuluk olmaması dolayısıyla bu gibi yolları araştıran bir site, dünyanın en tehlikeli yolların arasında göstermişti. 29 keskin virajdan oluşan yol, 2 bin 35 metre yüksekliğindeki Soğanlı Dağı eteklerinde yer alıyor. Derebaşı tesislerinin bulunduğu bölümde genelde kar ve tipi nedeniyle kışın kapalı oluyor. Araçların virajları 2-3 manevra ile döndüğü eski yol, zamanla genişletilerek az da olsa sürücülerin rahat geçmeleri sağlanmıştı. Tehlikeli olan yola alternatif olarak yeni yol yapılırken, eski yolun her iki girişinde kapalı olduğu levhaları dikildi. Bu levhalara rağmen yol, yöre halkı tarafından nadir olarak olsa da halen kullanılıyor.