Dünyanın en tehlikeli yolunda sis ve yağmura rağmen yürüdüler

Dünya genelindeki tehlikeli ve zorlu yolların tanıtımını yapan bir site tarafından 3 yıl önce "dünyanın en tehlikeli yolu" seçilen Derebaşı Virajları’nda doğa yürüyüşü düzenlendi. 1916-1918 yıllarında el işçiliğiyle Trabzon ile Bayburt’u birbirine bağlamak için inşa edilen, sarp kayalıkları ve 13 keskin virajıyla dünyanın en tehlikeli yolu olan Derebaşı Virajları’nda düzenlenen etkinliğe katılanlar sis ve yağmurla karşılaştı. Yoğun sise rağmen dünyanın en tehlikeli yolunda yürüyüşe devam edilirken, yürüyüş boyunca güvenlik önlemleri de alındı. UMKE ve jandarma ekiplerinin de katıldığı etkinlikte doğaseveler yol boyunca yoğun sis eşliğinde tehlikeli yolda fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Ali Ayvazoğlu, Derebaşı Virajları’nı turizme kazandırmak için böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirterek, “Tarihte dünyanın en tehlikeli yolu diye de isimlendirilen aynı zamanda zor, sarp, insanlara heyecan veren, geçişi zor olan bir noktadan 1916-1918 yılları arasında yapılan, hatta İpek Yolu geçiş güzergahı noktasında buluyoruz. Amacımız farkındalık oluşturmak. Karadeniz’in kendisine has doğasını, kültürünü yaşatmak ve aynı zamanda dünyada da en tehlikeli viraj olarak nitelendirilen bu virajda doğa yürüyüşçülerimizle yürüyüş yaparak bu alanımızı turizme kazandırmak. Dağcılar trekking’ciler, off-road yapmak isteyenler için uygun bir ortam. Tüm dağcılarımızı, yürüyüşçülerimizi, macera ve heyecan yaşamak isteyen vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz” dedi.

Çaykara Kaymakamı İhsan Ayrancı ise Derebaşı Virajları’na kontrolleri dışında araç girişine izin vermediklerini dile getirerek, “Burası dünyanın en tehlikeli yolu olarak literatürdeki yerini aldı. Buraya bizim kontrolümüz dışında araç girişine izin vermiyoruz. Yürüyüş için tedbirlerimizi aldık. Araç geçişine izin vermiyoruz. Zaman içerisinde bu bölgeye ilgi arttıkça güvenlik tedbirlerimizi de arttırmamız gerekiyor. Bu konuyla alakalı da çalışmalarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.

Derebaşı Virajları

Derebaşı virajları Of-Çaykara-Bayburt D915 karayolu 2 bin 330 metre yüksekliğindeki Soğanlı Dağı eteklerinde yer alıyor. 1916 yılında Ruslar tarafından yaptırılan yol, kenarlarında korkuluk olmaması dolayısıyla bu gibi yolları araştıran bir site tarafından dünyanın en tehlikeli yolların arasında göstermişti. 29 keskin virajdan oluşan yol, 2 bin 35 metre yüksekliğindeki Soğanlı Dağı eteklerinde yer alıyor. Derebaşı tesislerinin bulunduğu bölümde genelde kar ve tipi nedeniyle kışın kapalı oluyor. Araçların virajları 2-3 manevra ile döndüğü eski yol, zamanla genişletilerek az da olsa sürücülerin rahat geçmeleri sağlanmıştı. Tehlikeli olan yola alternatif olarak yeni yol yapılırken, eski yolun her iki girişinde kapalı olduğu levhaları dikildi. Bu levhalara rağmen yol, yöre halkı tarafından nadir de olsa halen kullanılıyor.