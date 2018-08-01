mağarası olarak kabul edilen Trabzon’un Düzköy ilçesindeki Çal Mağarası’nda çalışmalara başlandı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan proje kapsamında gerçekleştirlen ihale neticesinde yüklenici firmaya yer teslimi yapılarak Çal Mağarası’nda modernizasyon çalışmalarına start verildi. Gerçekleştirecekleri çalışmalarla Çal Mağarası’nı son derece modern bir yapıya kavuşturacaklarını ifade eden Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan fevzi Gümrükçüoğlu, mağaranın çalışmalar esnasında da ziyarete açık olduğunu söyledi.

Çal Mağarası yürüyüş platformu, aydınlatma, alarm sistemi, kamera sistemi projelerinin hazırlandığını ve çalışmalara başlandığını kaydeden Gümrükçüoğlu, “Proje kapsamında kollarıyla beraber Çal Mağarası’nın mevcut 500 metrelik ahşap yürüyüş yolu sökülerek yerine, mağaranın jeolojik yapısına ve ekosistemine uygun paslanmaz çelik yürüyüş yolu yapılacaktır. Ayrıca mağara içi acil durum planına göre kamera sistemi, aydınlatma sistemleri, alarm sistemleri, acil durum çıkış noktaları yapılacaktır. Uygulamakta olduğumuz projeyle ilgili olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile protokol imzalanmıştır. Çalışmalarımız tamamlandığında Çal Mağarası çok daha modern bir yapıya kavuşmuş olacaktır. Bölgemizin en önemli turizm noktalarından biri olan Çal Mağarası böylece yerli ve yabancı çok daha fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapacaktır” diye konuştu.