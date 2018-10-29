Dünyanın en uzun 2. mağarasını ziyaret edenlerin sayısı 150 bini geçti

mağarası olarak kabul edilen Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Çal Mağarası'nı bu yıl ziyaret edenlerin sayısı 150 bini geçerken, mağaraya ilgi sonbahar mevsiminde de sürüyor.

Trabzon'un Düzköy ilçesi Çal Mahallesi'nde denizden bin 100 metre yükseklikte bulunan Çal Mağarası, 2000 yılında Trabzon İl Özel İdaresi tarafından çeşitli düzenlemeler yapılarak 2003 yılında halkın ziyaretine açık hale getirildi. Kireçtaşları içindeki çatlak-fay sistemlerine bağlı olarak geliştiği belirtilen mağara, bugünkü şekline iki aşamada ulaştı. Mağaranın içindeki yer altı nehrinin taşıdığı su mevsimsel olarak değişirken, yağışlı mevsimlerde mağaranın içindeki suyun derinliği 50 santime kadar yükseliyor. Yaz aylarında bu seviye 25-30 santime kadar düşüyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Çal Mağarası'nı bu yıl ziyaret edenlerin sayısı ise 150 bini buldu. Önceki yıllara göre ziyaretçilerin sayısı yüzde 20 artarken, özellikle Temmuz-Ağustos aylarında mağaraya yoğun ilgi yaşandı. Trabzon Büyükşehir Belediyesinin yürüyüş platformu, aydınlatma, alarm sistemi, kamera sistemi çalışmalarını sürdürdüğü mağaraya gelenlerin yüzde 80'ini Körfez ülkelerinden gelen turistler oluşturdu. Mağarada ziyaretçilerin çalışmalardan etkilenmemesi için gereken önlemler alınırken, bazı vatandaşların mağaradaki sarkıtlara yazı yazmaları ise tepkilere neden oldu.

Bazı ziyaretçiler, Trabzonlu olmalarına rağmen mağarayı ilk kez gördüklerini dile getirdi. Bazı ziyaretçiler internetten araştırarak mağarayı ziyarete geldiklerini belirtirken, bazıları ise sonbahar mevsiminde bile mağaranın ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu dile getirdi.