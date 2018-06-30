Düz yer olmayınca organize sanayi bölgesi dağın tepesinde kurulacak

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Meclis Üyesi ve Vakfıkebir OSB Yönetim Kurulu üyesi Şaban Bülbül, Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesi kurulumu için yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Vakfıkebir Organize Sanayi Bölgesine ait imar planlarının Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 5 Nisan 2018’de onaylandığını hatırlatan Şaban Bülbül, “Planlama alanı bütününde yüzde 52,12 sanayi parseli, yüzde 8.60’lık bölümü sosyal, teknik donatı ve park alanı, yüzde 2.15’i hizmet destek alanı, yüzde 37,14’ü kurum görüşleri ve arazinin fiziki durumuna göre yol, sağlık koruma bandı, orman alanı ve ağaçlandırılacak alan olarak arazi yapısına uygun bir yaklaşımla planlanmıştır. Düz alanda sanayi bölgesi kurmakla dağın tepesinde sanayi alanı kurmak arasındaki farkı ve zorluğu hepimiz biliyoruz. Özellikle Trabzon gibi bölgelerde sanayi alanı oluşturmanın zorluğu da ortada. Teşvikler de mutlaka buna göre verilmelidir” dedi.

“Sanayi bölgesinde 65 adet sanayi parseli bulunacak”

Şaban Bülbül, Vakfıkebir OSB’deki parsel alanları ve yatırım yapılacak sektörler hakkında da bilgi vererek “Planlanan alanda 10 bin - 20 bin metrekare arası 3 parsel, 7 bin-10 bin metrekare arasında 13, 5 bin ile 7 bin metrekare arasında 21 ve 3 bin ile 5 bin metrekare arasında 28 adet olmak üzere toplam 65 adet sanayi parseli yer almaktadır. Karma OSB olarak düşünülen Vakfıkebir OSB’de 24 sektöre ait tesis kurulabilir. Bu sektörler, gıda ürünleri imalatı, içeceklerin imalatı, tütün ürünleri imalatı, tekstil ürünlerinin imalatı, giyim eşyalarının imalatı, deri ve ilgili ürünlerin imalatı, ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı, kağıt ve kağıt ürünleri imalatı, kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması, kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı, kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı, temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı, kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı, diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı, ana metal sanayi, fabrikasyon metal ürünleri imalatı, bilgisayar, elektronik ve optik ürünlerin imalatı, elektrikli teçhizat imalatı, başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı, motorlu kara taşıtı, treyler ve yarı treyler imalatı, diğer ulaşım araçlarının imalatı, mobilya imalatı, makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı, diğer imalatlar” diye konuştu.

“14 firma yer tahsisi için başvurdu”

Şaban Bülbül, başvuruların alınmaya başladığını da vurgulayarak şunları söyledi:

“14 firmamız yer tahsisi için müracaatlarını yapmıştır. Yer tahsisi ihtiyacı duyan işletmelerin bir an önce başvurularını yapmasını ve bölgenin işler hale getirilmesini bekliyoruz. İstimlak sorunu yok. 2 Temmuz Pazartesi gününden itibaren başvurular gelmeye başlarsa ve hafta sonuna kadar istediğimiz rakamlara ulaşırsak, belki de sonraki hafta yer tahsisi yapılabilir konuma geleceğiz. Bugüne kadar aldığımız tahsis başvurularının büyük çoğunluğu gıda sektörü. Orada yer alacak sektörlerin birbiriyle etkileşimini minimize edecek şekilde tahsis yapmayı planlıyoruz. OSB içindeki bir işletmenin diğer alanlara, sektörlere zarar vermemesi gerekiyor. Arıtmasının, çevresinin çok iyi şekilde yapılması gerekiyor. Vakfıkebir OSB’yi belki de arıtması, suyu, çevre düzenlemesiyle, sosyal donatısıyla Yeşil Organize Sanayi Bölgesi haline getirebiliriz. Sadece işletmelere değil, orada yaşayanlara da değer katan bir bölge haline gelebilir.”