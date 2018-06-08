El emeği göz nuru eserler sergileniyor

Programın açılışında Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ahmet Kurt, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükür Köse ve Ortahisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Genç’in yanı sıra yanı sıra çok sayıda misafir katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu, programın açılışında yaptığı konuşmada mesleki eğitim kurslarına özel önem verdiklerini belirterek, “Her yaş ve eğitim düzeyindeki bireylere yönelik eğitim, sanat, spor ve meslek edindirmeye yönelik kurslarımız devam etmektedir. Yaklaşık 10 aylık süreçte toplamda 38 branşta 227 kurs açılmış olup 58 öğretmen eşliğinde 3.723 kursiyere eğitim verilmiştir” ifadelerini kullandı.

Kursiyerlerin çocukları için de “Çocuk oyun odası” oluşturulduğunu belirten Başkan Gümrükçüoğlu, “Ayrıca Esentepe Çocuk ve Gençlik Eğitim Merkezimizde, kurslarımıza katılan kursiyerlerimizin 3-6 yaş çocukları için “Çocuk Oyun Odası” oluşturuldu. Kursiyerlerimizin Meslek kursları görmeleri sırasında yavrularına oyun etkinlikleri ile beraber eğitim imkânı da sunulmuştur” dedi.

Bin 420 öğrenciye üniversiteye hazırlık kursu imkânı sağladıklarının da altını çizen Gümrükçüoğlu, “Mesleki kurslarımızın yanı sıra hiçbir öğrencimiz üniversiteye hazırlıkta eksiklik çekmesin diye büyük fedakârlıklarla beraber bu yıl içersinde 1.420 öğrencimize kurs imkanı sağladık. Kurs almak isteyen her öğrencimize ayırt etmeksizin bu imkân temin edildi. Hepsine başarılar diliyorum” diye konuştu.

Trabzon Valisi Yücel Yavuz ise konuşmasında “Bugün burada hepsi birbirinden güzel el emeği göz nuru eser görüyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Kültürümüz gereği çalışmak ve üretken olmak çok önemli. Mutlaka olumlu yönde bir şeyler yapmak lazım. Özellikle boş zamanları olan hanımefendiler, bir şeyler yapmak istediğinde imkân sağlanması lazım. Bunun için de Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibinin imkânlarını seferber ettiklerine şahidiz. Ayrıca tüm kamu kurumlarımız da emeklerini seferber ediyorlar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sergi açılışı için kurdele kesimi yapıldı ve kurslarda görev alan eğitmenlere sertifikaları takdim edildi.