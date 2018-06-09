El Tipi Termal Kamera Projesi ile yangın önceden fark edilebilecek

El Tipi Termal Kamera Geliştirme Projesi ile ev ve iş yerleri gibi yangın ihtimali yüksek olan yerlerde termal kamera ile izleme yapılarak güvenlik seviyesi maksimum seviyeye çıkartılacak.

Bu proje sayesinde önceden tespit edilerek oluşabilecek yangınların önüne geçilebileceğini belirten Ercan, “Termal kameralar yeni nesil teknolojiler ile beraber kullanım alanını genişletmektedir. Genelde güvenlik amaçlı kullanılması ile beraber çeşitli sektörlerde kullanımı yaygınlaşmıştır. Isıya güdümlü füze, gece görüş sistemleri gibi benzer sistemler askeri uygulamalarda, elektriksel problemlerin tespiti, aşırı yük altındaki transformatörleri, kabloları, kontak noktaları gibi elektrik sektöründe oluşan ısınmaların tespiti termal kamera ile yapılabilmektedir. Gelişen teknoloji ve yapılan araştırmalar ile ev ve işyerleri gibi yangın ihtimali olan yerlerde termal kamera ile izleme yapılarak güvenlik seviyesi maksimum seviyeye çıkartılacaktır. Şöyle ki şu an kullandığımız yangın sistemlerindeki dedektörler analog olarak çalışıp yangının çıkması ile oluşan gaz veya duman salınımı sonucu sistemi uyarmaktadır. Ateşin yanması için üç maddenin bir arada bulunması gerekmektedir. Bunlar; madde ısı ve oksijendir. Ortamda sürekli olarak yanıcı madde ve oksijen bulunduğu için ısının tepkimeyi başlatması termal kameralar ile önceden tespit edilebilecektir” dedi.

Danışmanının KTÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. İsmail Kaya’nın olduğu proje ile inşaat sektöründe ise çelik yapılardaki ısınma sonucu oluşan genleşmenin tespiti, hatta sıva altındaki oluşan küf nem ve çatlakların tespiti termal kamera ile yapılabilecek.