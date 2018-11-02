Elveda Alfredo savaşta ölen çocuklar için oynanacak

Mizah Sanatı Derneği Gugulumdakiler Tiyatrosu 2018-2019 sanat sezonunu trajedi türünde tek perde bir oyun ile açıyor. Şükrü Üçüncü'nün yazdığı, Hüseyin Sabri Kurtuldu'nun yönettiği “Elveda Alfredo” oyunu 9 Kasım 2018 tarihinde saat 20.00'da Hüseyin Kazaz Kültür Merkezinde seyircisiyle buluşuyor. Tiyatro gurubu bu yıl ki oyunu dünya da meydana gelen savaşlarda hayatını kaybeden çocuklara atıyor.

Tiyatronun geçmişteki oyunlarında rol alan Şükrü Üçüncü, Tamer Küçük, Kübra Genç, Mahmut Mutaf, Murat Küçük, Rüya Akgül, Asena Öztürk Parmak, Gözde Aydın Üçüncü, Ömer Arslan gibi isimlerin yanı sıra kalabalık bir oyuncu grubuyla sahnelenen oyun ilginç gelişmelerle yine izleyenlerine güzel tiyatro akşamları yaşatacak.

Alfredo sanata ve özellikle tiyatroya rasyonel ve fakat bir o kadar da postmodern yaklaşım sergileyen bir karakterdir. Bu yapı, ona inanan grup arkadaşları tarafından destek görünce daha da belirginleşir. Onlara göre sanat, artık geleneksel, sıkıcı ve monolog yapısının dışına çıkmak ve daha interaktif icra edilmek durumundadır. Bu inançla geleneksel sanat biçimine inanan toplum katmanları ve organizasyonlara direnmeye ve sanatsal sokak gösterileri yaparak taraftar toplamaya çalışırlar. Pek tabi ki klasik şablona bağlı kalan yapı tarafından dışlanır ve sanat organizasyonlarından soyutlanmaya çalışılırlar. Tüm bu baskı ve ötekileştirme çabalarına karşın geleneksel yapı tarafından anarşizm olarak tanımlanabilecek bir gövde gösterisi yapmaya kalkışırlar. Madrid'in ünlü bir sanat merkezinde sergilenmekte olan klasik bir tiyatro gösterisini basarak seslerini duyurmaya çalışırlar. Olaylar bundan sonra birtakım komikliklere sahne olsa da ilginç bir şekilde trajediye dönüşür.

Yılsonuna kadar 9 Kasım, 23 Kasım, 7 Aralık, 18 Aralık tarihlerinde oynanacak oyunun biletleri Trabzon Sanatevi, Kalender Kafe ve Lokanta, Ra Kitapevinden temin edilebilecek.