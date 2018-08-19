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19 Ağustos 2018 14:24

Emekli polis evinin önünde silahlı vurularak öldürüldü

Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde yaşayan emekli polis Dursun Çakır, evinde önünde tartıştığı bir kişi tarafından silahlı vurularak öldürüldü.

Emekli polis evinin önünde silahlı vurularak öldürüldü

19 Ağustos 2018 14:24


Edinilen bilgiye göre, Vakfıkebir ilçesindeki özel bir güvenlik şirketinde çalışan emekli polis Dursun Çakır (59), Kemaliye Mahallesi’ndeki evinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce dışarıya çağrıldı. Evinin önünde kişilerle tartışmaya başlayan Çakır, bir süre sonra saldırganlardan birinin tabancasından çıkan kurşunun hedefi oldu. Kurşunun kalbine isabet etmesi sonucu Çakır olay yerinde hayatını kaybetti. Silah sesini duyan vatandaşların durumu polis ekipleri bildirmesiyle olay yerine gelen ekipler kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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