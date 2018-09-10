İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Emniyet kemerinin önemini anlattılar

Trabzon Emniyet Müdürlüğü kazaları önlemek için başlattığı huzur uygulamarıyla sürücülere emniyet kemerinin önemini anlattı.


Trabzon Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kazaları önleme planı çerçevesinde çeşitli noktalarda gerçekleştirilen emniyet kemeri uygulamasında araç sürücüleri şehirlerarası yollarda olduğu gibi şehir içinde de emniyet kemeri takmaları yönünde uyarıldı.


Huzur uygulaması çerçevesinde emniyet kemeri takmayan 45 araç sürücüsü can güvenlikleri açısından emniyet kemeri takmaları konusunda ikaz edildi. Seyir esnasında emniyet kemeri kullanmayan 18 araç sürücüsüne ise toplam 1620 TL cezai işlem uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.