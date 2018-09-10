Emniyet kemerinin önemini anlattılar

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kazaları önleme planı çerçevesinde çeşitli noktalarda gerçekleştirilen emniyet kemeri uygulamasında araç sürücüleri şehirlerarası yollarda olduğu gibi şehir içinde de emniyet kemeri takmaları yönünde uyarıldı.

Huzur uygulaması çerçevesinde emniyet kemeri takmayan 45 araç sürücüsü can güvenlikleri açısından emniyet kemeri takmaları konusunda ikaz edildi. Seyir esnasında emniyet kemeri kullanmayan 18 araç sürücüsüne ise toplam 1620 TL cezai işlem uygulandı.