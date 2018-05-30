Ziyarette, TİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çavga, TİSAD Yönetim kurulu başkan Yardımcısı Metin İnan, TİSAD üyeleri Ahmet Akçay, Mustafa Kemal Şahin ve TTSO Meclis üyesi Mustafa Kalaycı hazır bulundu.

TİSAD temsilcilerini makamında ağırlayan Çevik, “Trabzon, tarih, kültür ve doğal güzellikleri ile turizm açısından ülkemizin parlayan yıldızı niteliğinde bir ilimizdir. Şehrimizi ziyaret eden turistlerimizin huzuru ve güvenliğini sağlamak için üst düzey gayret gösteriyoruz. Yerel halkın da destekleri ile bu gayretimiz daha başarılı sonuçlar verecektir" dedi.

"Şehri yaşayarak yönetiyor"

TİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Murat Çavga, ziyarette yaptığı konuşmada "İl Emniyet Müdürümüz Çevik göreve atandığı günden beri şehri yaşayarak yönetiyor. Müdürümüzü Trabzon sokaklarında defalarca insanlara dokunduğu gördük. Sıcak karşılaması ve bahsettiğimiz konular ile ilgili not alarak bizi dinlemesi sektörümüzün emniyet ile ilgili konularında sevindirici bir durum" diye konuştu.

"Yasal ama etik değil"

"Günlük kiralık daire sistemi uygulaması devletimiz tarafından kimlik bildirimi şartı ile yasal hale getirildi" diyen Çavga "Yasal hale gelen bu uygulama Alev Alatlı hocamızın literatüre kazandırdığı yasal ama etik değil sözü ile birebir örtüşüyor. Yıl boyu personel giderleri başta olmak üzere birçok sabit gidere katlanan belgeli konaklama tesislerinin rekabet gücünü engelleyen günlük kiralık daire sistemi aynı zamanda devletimize denetim yükü getirmiştir. Denetim zafiyetinde büyük risk teşkil eden bu sistemle ilgili kolluk kuvvetlerimizden beklentimiz yüksektir" şeklinde konuştu.

"Seyahat acenteleri olarak maalesef zor günler yaşıyoruz"

Çavga, seyahat acenteleri olarak zor günler yaşadıklarını ifade ederek "Kayıt dışı kişi ve işletmelerin kaçak acenta faaliyeti göstermesi acentelerin fiyat politikasını olumsuz etkiliyor. Fiyatlar o kadar etkilendi ki Ortadoğu’dan gelen turistlere yaptığımız acente faaliyetlerinden kazandığımız parayı petrol parası olarak Ortadoğu’ya geri gönderiyoruz desek yeridir. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, TURSAB ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nın birinci derece sorumluluğunda olan bu denetim faaliyetlerine kolluk kuvvetlerimizin de destek vermesi kayıt dışı ile mücadelede çok etkili olacaktır" ifadelerini kullandı.