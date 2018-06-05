En çok atık pil toplayan okullar ödüllendirildi

Büyükşehir Belediyesi ile Taşınabilir Pil İhracatçıları ve Üreticileri Derneği tarafından Nisan 2017-Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenen yarışmada Akçaabat Kavaklı İlköğretim Okulu birinci, İsmet Paşa İlköğretim Okulu ikinci, Osman Kalyoncu İmam Hatip Ortaokulu ise üçüncü oldu.

Sera Gölü Sosyal Tesislerinde düzenlenen ödül töreninde katılımcılara seslenen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yarışma öncesinde vaat ettikleri gibi en çok atık pil toplayan okula spor alanı kazandıracaklarını söyledi. Bir atık pilin doğaya bırakıldığında çevre ve insan sağlığına çok uzun yıllar zarar verdiğini kaydeden Gümrükçüoğlu, “Doğaya her yıl milyonlarca atık pil bırakılmaktadır. Bu atık pillerin çevreye verdiği zarar on yıllarda değil, yüzyıllarda bile zor geçmektedir. Bu yarışma ile Trabzon’umuzda 4 bin 711 kg atık pil toplanmış. Bunun tabiatta dağıldığını düşünürsek hakikaten bir felaket bu. Okullarımız, öğrencilerimiz bu yarışma ile böyle bir felaketin önüne geçmiş oldu. Vaat ettiğimiz gibi birinci olan okulumuza spor alanı oluşturacağız. Projesi hazırlanıyor. İkinci ve üçüncü olan okullarımıza da yine vaat ettiğimiz gibi yazıcı ve spor malzemelerini takdim edeceğiz” dedi.

Konuşmasında Trabzon’a katı atıktan enerji üretim tesisi kazandırmak için çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Gümrükçüoğlu sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Biz Trabzon’da şuanda katı atıklarımızı artık istihap haddi dolmakta olan Yeniay’daki düzenli depolama alanına sevk ediyoruz. Ama şuanda belediyemizin mülkiyetinde olan 340 dönüm bir alan üzerinde Taşönü bölgesinde bir katı atık tesisini bir yıla aşkın süredir çalışıyoruz. Orada bir çöp tesisi değil enerji üretim tesisi kuruyoruz. Dünya ve ülkemiz bu noktaya doğru taşınıyor? Nasıl? Yani biz katı atığımızdan hem enerji elde edeceğiz hem de geri kalan atığın minimal kalmasını ve onunda yolda asfaltta malzeme olarak kullanılmasını temin etmiş olacağız. Bu, çok önemli bir adım. Dünyadaki en büyük teknolojiler Türkiye’de birkaç yıldır uygulanmaya devam ediliyor. Bu projenin hazırlıklarını sürdürüyoruz.