Diğer
Kategoriler
05 Haziran 2018 16:25

En çok atık pil toplayan okullar ödüllendirildi

Trabzon Büyükşehir Belediyesinin Dünya Çevre Günü münasebetiyle düzenlediği program ile Trabzon’da en çok atık pil toplayan okullar ödüllendirildi.

En çok atık pil toplayan okullar ödüllendirildi

05 Haziran 2018 16:25


Büyükşehir Belediyesi ile Taşınabilir Pil İhracatçıları ve Üreticileri Derneği tarafından Nisan 2017-Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenen yarışmada Akçaabat Kavaklı İlköğretim Okulu birinci, İsmet Paşa İlköğretim Okulu ikinci, Osman Kalyoncu İmam Hatip Ortaokulu ise üçüncü oldu.


Sera Gölü Sosyal Tesislerinde düzenlenen ödül töreninde katılımcılara seslenen Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yarışma öncesinde vaat ettikleri gibi en çok atık pil toplayan okula spor alanı kazandıracaklarını söyledi. Bir atık pilin doğaya bırakıldığında çevre ve insan sağlığına çok uzun yıllar zarar verdiğini kaydeden Gümrükçüoğlu, “Doğaya her yıl milyonlarca atık pil bırakılmaktadır. Bu atık pillerin çevreye verdiği zarar on yıllarda değil, yüzyıllarda bile zor geçmektedir. Bu yarışma ile Trabzon’umuzda 4 bin 711 kg atık pil toplanmış. Bunun tabiatta dağıldığını düşünürsek hakikaten bir felaket bu. Okullarımız, öğrencilerimiz bu yarışma ile böyle bir felaketin önüne geçmiş oldu. Vaat ettiğimiz gibi birinci olan okulumuza spor alanı oluşturacağız. Projesi hazırlanıyor. İkinci ve üçüncü olan okullarımıza da yine vaat ettiğimiz gibi yazıcı ve spor malzemelerini takdim edeceğiz” dedi.


Konuşmasında Trabzon’a katı atıktan enerji üretim tesisi kazandırmak için çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Gümrükçüoğlu sözlerini şu şekilde tamamladı:


“Biz Trabzon’da şuanda katı atıklarımızı artık istihap haddi dolmakta olan Yeniay’daki düzenli depolama alanına sevk ediyoruz. Ama şuanda belediyemizin mülkiyetinde olan 340 dönüm bir alan üzerinde Taşönü bölgesinde bir katı atık tesisini bir yıla aşkın süredir çalışıyoruz. Orada bir çöp tesisi değil enerji üretim tesisi kuruyoruz. Dünya ve ülkemiz bu noktaya doğru taşınıyor? Nasıl? Yani biz katı atığımızdan hem enerji elde edeceğiz hem de geri kalan atığın minimal kalmasını ve onunda yolda asfaltta malzeme olarak kullanılmasını temin etmiş olacağız. Bu, çok önemli bir adım. Dünyadaki en büyük teknolojiler Türkiye’de birkaç yıldır uygulanmaya devam ediliyor. Bu projenin hazırlıklarını sürdürüyoruz.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TRABZON HABERLERİ
TRABZON HAVA DURUMU
24
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    25°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç